Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку

У квітні 2024 року має відбутися важлива для криптоінвесторів подія – халвінг біткоїну. Це означає, що цифрове "золото" має великі шанси для стабільного та суттєвого зростання. Тому редакція Delo.ua вирішила дізнатися, які прогнози для курсу Bitcoin готують українські та іноземні експерти, а також які фактори можуть впливати на зростання або падіння вартості BTC.

Які сценарії для курсу біткоїну бачать українські аналітики

Експерти в розмові з Delo.ua говорять, що напередодні халвінгу біткоїну, скоріш за все, цифрове "золото" буде зростати. Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, такі очікування підігрівають декілька причин:

- Ринок живе в очікуванні реєстрації біткоін ETF-фондів.

- Індустрія готується до халвінгу BTC, який знизить винагороду майнерів, і, відповідно, зробить пропозицію біткоїнів на ринку менше.

- Через нестабільність на Близькому Сході попит на криптовалюту з боку цього регіону може збільшуватися.

- Світові фінансові ринки і крипторинок, у тому числі, взаємопов'язані через ліквідність. Тобто, з акцій чи облігацій гроші перетікають у ризикові криптовалюти та навпаки.

Тож враховуючі ці фактори, криптоексперти підготували для курсу BTC чотири сценарія поведінки біткоїну напередодні халвінгу та після цієї події.

Сценарій №1 для біткоїну: може зрости до $40-50 тис.

До халвінгу базовий сценарій для BTC загалом має пройти в позитивному тренді, каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. На поведінку біткоїну впливатиме помірно-негативний листопад.

"Головним тригером тиску стане помітний, але не сильний спад ризикових активів. Якщо цей варіант реалізується, то ціна Bitcoin до грудня 2023 року відкотиться до підтримки $27-30 тис.", - говорить експерт.

Після цього до квітня 2024 року, тобто напередодні халвінгу, криптовалютний бенчмарк подорожчає до $35-40 тис. А вже після квітня 2024 року можна додавати зростанні мінімум у 25%.

"Значить у базовому сценарії до вересня 2024 року Bitcoin має виявитися вищим за $45-50 тис.", - каже Орищак.

Сценарій № 2 для Bitcoin: може дійти до $101 тис.

До халвінгу біткоїн має зберегти позитивний настрій, впевнений Андрій Шевчишин. Тобто, після взяття позначки в $35 тис., наступною цільовою зоною для BTC стане $48-55 тис.

"Найближчими рівнями підтримки виступають $33 тис. і далі $25 тис.", - говорить експерт.

Після квітневої події біткоїн має продовжити історичне зростання, говорить Шевчишин. Це значить, що через 6-8 місяців після халвінгу ціна BTC може дійти до позначки $101 тис.

"Але головне питання полягає в тому, чи вистачить крипторинку коштів та попутного вітру у вигляді новин та подій, щоб його вивести на такі рівні", - говорить Шевчишин.

Сценарій № 3 для BTC: може вийти на рівень до $45 тис.

За словами Максима Орищака, напередодні халвінгу альтернативний прогноз для вартості біткоїну виглядає гірше. Щоб такий сценарій став реальним, потрібний форс-мажор геополітичного чи фінансового характеру.

"Тоді до середини грудня ціна Bitcoin може впасти в діапазон $15-20 тис., а до квітня 2024 року - котирування відскочать до $25-27 тис.", - говорить Орищак.

Також в альтернативному сценарії треба враховувати важливий чинник – мова йде про політику Федеральної резервної системи США (ФРС).

"Якщо в американській економіці з’явиться ризик рецесії, ФРС буде змушена перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики вже на початку 2024 року. А це один із основних драйверів зростання криптовалютного ринку в минулому", - звертає увагу експерт.

Тобто, якщо ФРС включить пом’якшувальну стратегію, тоді у передхалвінговий період курс Bitcoin зросте не на 15%, а у 2-4 рази.

"Тоді четвертий халвінг може порушити закономірність трьох минулих та показати зростання головної криптовалюти на 30-60% - до $30-35 тис.", - пояснює Орищак.

При цьому в постхалвінговий період, десь до п’яти місяців, експерт не бачить негативних закономірностей. Тоді ситуація на крипторинку буде залежати від загальних подій та новин.

"Після першого халвінгу Bitcoin подорожчав на 1000%, після другого та третього - приблизно на 25%. Тож до розрахунків щодо зростання ціни головної криптовалюти можна додати додатково як мінімум зростання у 25%", - говорить експерт.

Тоді в негативному сценарії поведінка BTC – тобто, без стимулювання ФРС – буде коливатися в коридорі $30-35 тис. Якщо ж ФРС запустить пом’якшувальну політику, тоді Bitcoin дійде по планки у $43-45 тис. до кінця літа 2024 року. Цей тренд може бути навіть вище.

Сценарій № 4 для цифрового "золота": може коливатися у $30-50 тис.

Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що напередодні халвінгу BTC навряд чи впаде до позначки у $25 тис. Оскільки для такого сценарію ринок криптовалют має пережити сильний негатив і масштабний розпродаж біткоїну.

"Перед халвінгом біткоїну може бути кілька корекційних місяців, але історично вони повністю компенсувалися зростанням після події", - пояснює експерт.

А після халвінгу Шевчишин очікує, що цифрове "золото" залишиться у зоні $30-50 тис.

Що чекає на курс біткоїну далі – оцінки іноземних експертів

Тим часом закордонні аналітики надають різні прогнози щодо поведінки BTC в короткостроковій та довгостроковій перспективах. Давайте подивимося на декілька цікавих досліджень.

Експерти Pantera Capital: у 2024 році вартість BTC зросте до $150 тис.

Як вже писало Delo.ua, аналітики інвестиційного фонду Pantera Capital впевнені, що халвінг підтримує курс біткоїну. Згідно з розрахунками експертів:

- на початку події цифрове "золото" може досягнути відмітки у $35,4 тис.

- після халвінгу вартість Bitcoin має досягнути індикатору у $148 тис.

Після халвінгу курс досягне $148 тис. Джерело: Pantera Capital.

Опитування Finder: у 2025 році біткоїн зросте до $87 тис.

У жовтневому огляді компанії Finder аналітики склали такий середній прогноз для курсу BTC у період до 2030 року:

- у 2023 році – $30 463.

- у 2025 році – $87 125.

- у 2030 році – $220 708.

У 2025 році курс біткоїну досягне $87 125. Джерело: Finder

Варто зазначити, що в цьому дослідженні Finder взяли участь 31 аналітик ринку криптовалют.

Експерти кажуть, що на зростання цифрового "золота" впливатиме квітневий халвінг. Так, трейдер Wirex Манрадж Чандок очікує, що до кінця 2023 року BTC збереже поточний діапазон.

"У 2024 році не за горами подія халвінгу біткоїну, яка, як очікується, відродить інтерес до криптовалютного простору, особливо BTC", - вважає Чандок.

Вірить в зростання цифрового "золота" й провідний ринковий аналітик Swyftx Пав Хундал, адже з часом "монети" стають дефіцитом.

"У нашій галузі ми покладаємося на халвінг біткоїну як на маяк, щоб орієнтуватися в тому, що ми можемо передбачити. Хоча ми не маємо уявлення, якими будуть ринкові умови з геополітичної чи економічної точки зору в 2024 році, ми знаємо, що біткоїн стане дедалі дефіцитнішим".

Однак є криптоексперти, які не мають оптимістичних оцінок щодо халвінгу. Зокрема, засновник Seasonal Tokens Руадхан О каже, що вплив цієї події на вартість "монети" BTC послабився з двох причин:

1. Пропозиція нових BTC на ринку з часом стає меншою, порівняно з наявною пропозицією біткоїнів. Це спричиняє послаблення впливу майнінгу на ціну.

2. Коли ринкова капіталізація Bitcoin сягає трильйонів доларів, це значна частина розміру світової економіки, що обмежує можливості для подальшого зростання.

При цьому криптоексперти Finder (66% респондентів) рекомендують купувати ці "монети", оскільки курс біткоїну не дійшов до максимумів.

Зараз краще біткоїн купувати. Джерело: Finder.

Експерти Matrixport: в 2024 році курс BTC дійде до $125 тис.

Згідно з жовтневими оцінками експертів Matrixport, крипторинок знаходиться в п’ятому циклі бичачого ринку. Тобто:

- Перший бичачий ринок біткоїну відбувся у 2011 році. Він був викликаний появою цифрового "золота" як нового платіжного механізму.

- Другий бичачий ринок був рушієм Китаю, коли біткоїн отримав визнання як альтернативну форму грошей.

- Третій бичачий ринок ознаменувався зростанням первинних пропозицій монет (ICO) як нового способу створення та фінансування компаній.

- Четвертий бичачий ринок характеризувався "літом DeFi", за яким послідувало захоплення карбуванням NFT.

За оцінками Matrixport, п’ятий бичачий ринок біткоїну офіційно розпочався 22 червня 2023 року, коли біткойн вперше за рік досяг нового річного максимуму. Цей цикл в основному зумовлений очікуванням інституційного впровадження.

"Історично склалося так, що коли цей сигнал спрацьовував, біткоїн приносив у середньому +310%. На основі цього сигналу ми оцінили, що BTC може досягти $125 тис. до грудня 2024 року. Тож оптимальною точкою входу для покупки "монети" був період за 14-16 місяців до наступного халвінгу. Тобто, мова йде про кінець жовтня 2022 року, коли токен торгувався лише за $17 тис. З набиранням обертів очікується подальше зростання", - говорять у Matrixport.

У 2024 році курс біткоїну може зрости до $125 тис. Джерело: Matrixport.

Що таке халвінг біткоїну та як ця подія впливає на курс криптовалюти

Редакція Delo.ua вже розповідала про процес халвінгу біткоїну. Відомо, що майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі біткоїну, завдяки ним існує інфраструктура цієї криптовалюти.

Всього майнери можуть видобути 21 млн монет, бо майнінг Bitcoin обмежено. За роботу люди отримують винагороду, розмір якої зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг.

Зараз халвінг проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За це час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC.

До речі, виробляти нові блоки все складніше, тому очікується, що майнінг буде закрито у 2140 році – тоді вдасться видобути усі 21 млн біткоїнів.

Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Цей тренд можна самостійно прослідкувати протягом року після кожного халвінгу. Наприклад, останній раз курс Bitcoin збільшився з $8895 (травень-2020) до $63523 (квітень-2021). Після цього криптовалюта може подешевшати.

Чому в ці періоди зростає Bitcoin? Майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну.

Більше того, у світі учасники криптоіндустрії чекають на новий халвінг. Тож напередодні події, що означає ускладнення пошуку нових монет, вартість Bitcoin може зростати через активний попит з боку інвесторів. Такі тенденції можна спостерігати навіть за півроку до халвінгу.

Як змінюється курс біткоїну восени 2023 року

Згідно з даними сайту Coinmarketcap, цифрове "золото" стабільно йде у ріст. Так, за останній місяць вартість BTC укріпилась на 28%. Тобто, якщо 7-го жовтня Bitcoin коштував $27 960, то вже 6-го листопада його курс BTC збільшився до відмітки у $35 190.

За місяць курс біткоїну зріс майже на 30%. Джерело: Coinmarketcap.

Водночас з цим, за рік курс біткоїну зріс на 66%. Тобто, якщо 7-го листопада 2022 року BTC коштував $20 924, то вже 6-го листопаду 2023 року вартість цифрового "золота" зросла до $35 190.

За рік курс біткоїну зріс майже на 70%. Джерело: Coinmarketcap

Які фактори впливають на зростання курсу BTC восени

Як пояснює Андрій Шевчишин, восени курс цифрового "золота" зростає тому, що криптоінвестори очікують реєстрації біткоін ETF-фондів. Нині це головний драйвер.

"Інформація, що надходить на ринок, каже, що скупка біткоїну під ці ETF вже розпочата, і цей попит штовхає ціну вгору. Адже ETF ще не зареєстровані, і вони ще не почали офіційно залучати гроші до фондів під криптовалюти. Після їх старту, приплив ліквідності в крипторинок буде гігантським, що може вивести ціну біткоїну на нові максимуми. Тобто, до роздрібного ринку підключатимуться великі інституційні інвестори з великими грошима", - пояснює Шевчишин.

За його словами, поява сильних учасників на ринку власників біткоїну також позитивно відбиватиметься на волатильності криптовалюти та зниженні ризику цінових маніпуляцій.

"Очікується, що регулятор ринку - Комісія з цінних паперів США (SEC) – видасть дозволи на один біткоін ETF фонд у грудні 2023 року. Тож на початку 2024 року вже можуть бути ухвалені рішення ще по двох біткоін ETF фондах", - говорить експерт.

Також Шевчишин відмічає, що вартість грошей визначає ФРС через облікову ставку та кредитно-грошову політику: "Саме відмова ФРС від підвищення ставки (підвищення вартості грошей) 1-го листопада 2023 року дала новий імпульс біткоїну вгору".

Як халвінг біткоїну далі впливатиме на курс BTC

Максим Орищак з ЦБТ пояснює, що халвінг – це дуже важлива подія для Bitcoin. У всіх трьох минулих кейсах зниження винагороди за майнінг призводило до суттєвого зростання ціни на цифрове "золото". Причому зростання спостерігалося як до халвінгу (за 5 місяців), так і після (протягом 5 наступних місяців).

Якщо підняти статистику, виявиться, що в кожному наступному випадку зростання ціни в передхалвінговий період зменшувалося приблизно в 2 рази, говорить Орищак. Зокрема:

- За 5 місяців до першого халвінгу - 28 листопада 2012 року - Bitcoin подорожчав на 130%.

- За 5 місяців до другого халвінгу - 9 липня 2016 року - на 70%.

- Перед третім халвінгом - 11 травня 2020 року - головна криптовалюта зросла лише на 33%.

"Якщо продовжувати цю закономірність, можна очікувати, що в період із грудня 2023 року до квітня 2024 року (орієнтир для четвертого халвінгу) ціна Bitcoin зросте приблизно на 15%. Це вже не так цікаво, як у попередніх кейсах. Однак, враховуючи високо ймовірне зростання ціни Bitcoin і після халвінгу, учасники торгів, напевно, не втратять можливості підзаробити і відіграватимуть цю історію", - говорить Орищак.

За словами експерта, зараз питання полягає в ціновому рівні, з яким Bitcoin підійде до початку або середини грудня, де й формуватимуться курсові позиції.

"Що може статися з головною криптовалютою протягом найближчого місяця, до початку передхалвінгового періоду, питання відкрите", - говорить Орищак.