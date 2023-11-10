После халвинга курс биткоина может вырасти до $100 тыс. – прогноз эксперта

Весной 2024 года курс BTC может добиться отметки в $48-55 тыс., считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. После халвинга, который состоится в апреле следующего года, цифровое "золото" будет и дальше двигаться в положительном тренде. Это позволит биткоину через 6-8 месяцев дойти до уровня в $101 тыс. Больше о том, какие прогнозы курса биткоина предоставляют украинские и иностранные эксперты, Delo.ua рассказывает в статье "Накануне халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоина в ближайшие полгода".

При этом Андрей Шевчишин обращает внимание, что крипторынку должно хватить средств и попутного ветра в виде новостей и событий, чтобы биткоин мог выйти на столь высокие уровни. Сейчас ситуация складывается хорошо для индустрии, поскольку кроме халвинга криптоинвесторы ожидают регистрации биткоин ETF-фондов.

"Поступающая на рынок информация говорит, что скупка биткоина под эти ETF уже начата, и этот спрос толкает цену вверх. Ведь ETF еще не зарегистрированы, и они еще не начали официально привлекать деньги в фонды под криптовалюты. После их старта, приток ликвидности у крипторинок будет гигантским, что может вывести цену биткоина на новые максимумы. То есть, к розничному рынку будут подключаться крупные институциональные инвесторы с большими деньгами", – объясняет Шевчишин.

По его словам, появление сильных участников на рынке владельцев биткоина также будет положительно отражаться на волатильности криптовалюты и снижении риска ценовых манипуляций.

"Ожидается, что регулятор рынка – Комиссия по ценным бумагам США (SEC) – выдаст разрешения на один биткоин ETF фонд в декабре 2023 года. Поэтому в начале 2024 года уже могут быть приняты решения еще по двум биткоин ETF фондам", – говорит эксперт.

Почему иностранные эксперты верят в рост биткоина

Согласно октябрьскими оценками экспертов Matrixport, крипторынок находится в пятом цикле бычьего рынка. Есть:

Первый бычий рынок биткоина состоялся в 2011 году. Он был вызван появлением цифрового "золота" как нового платежного механизма.

Второй бычий рынок был движителем Китая, когда биткоин получил признание как альтернативную форму денег.

Третий бычий рынок ознаменовался ростом первоначальных предложений монет (ICO) как нового способа создания и финансирования компаний.



Четвертый бычий рынок характеризовался "летом DeFi", за которым последовало увлечение чеканкой NFT.



По оценкам Matrixport, пятый бычий рынок биткоина официально начался 22 июня 2023 года, когда биткоин впервые за год достиг нового годового максимума. Этот цикл в основном обусловлен ожиданием институционального внедрения.

Больше о том, почему цена на цифровое "золото" может расти или падать из-за халвинга, читайте в статье Delo.ua "Накануне халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоина в ближайшие полгода".