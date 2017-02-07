Половина банковских кредитов проблемные или неработающие — НБУ

07 февраля 2017, 16:00
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В первом квартале Нацбанк перейдет на новый формат подачи данных о проблемных кредитах

Половина банковских кредитов проблемные или неработающие — НБУ | Банки | Дело Увеличить картинку

Доля неработающих или проблемных кредитов в банковской системе достигает около 50%. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

При этом, по словам Ваврищука, согласно официальной статистике доля проблемных кредитов меньше. Он отметил, что в первом квартале Нацбанк перейдет на новый формат подачи данных о таких кредитах, при котором покажет долю по дням просрочки, а также таким кредитам, где просрочки пока нет, но вероятность возврата долга низкая.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял о том, что диагностическое обследование банков Украины вновь выявило неадекватное отображение реального качества кредитных портфелей

"По результатам диагностики 40 банков оценка уровня проблемных кредитов (NPL) выросла с заявленных банками 19% до 43%", — отмечал НБУ.

В НБУ напомнили, что после проведения диагностики 20 крупнейших банков, в 2016 году было завершено диагностическое обследование следующих по размеру 40 банков: доля общих активов этих банков составляла 9,5% банковской системы. В целом диагностическое обследование в 2015-2016 годах прошли банки, которые совокупно занимают более 98% активов сектора.

По материалам: "Дело"
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Теги: кредиты , нбу , банки

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Половина банковских кредитов проблемные или неработающие — НБУ | Банки | Дело
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