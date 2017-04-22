Российский ВЭБ перенес на май решение о продаже "Проминвестбанка"

22 апреля 2017, 13:50
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

"Внешэкономбанк" (Россия) сместил сроки решения о продаже дочернего банка в Украине из-за появления еще одного претендента

Российский ВЭБ перенес на май решение о продаже Увеличить картинку

"Внешэкономбанк" (ВЭБ, Россия) рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего "Проминвестбанка", конкретика может появиться к середине мая, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

По материалам: РИА Новости
Раздел: >
Теги: проминвестбанк , внешэкономбанк , банковская система , инвестиции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Российский ВЭБ перенес на май решение о продаже
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.73
EUR EUR - - 28.6
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.24
Киевская область 22.64 11.7
Львовская область 22.58 11.6
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
В ЕБРР рассказали про планируемую продажу Ощадбанка В ЕБРР рассказали про планируемую продажу Ощадбанка Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена "Сбербанк" отменил лимиты на снятие наличных и на переводы средств "Сбербанк" отменил лимиты на снятие наличных и на переводы средств
Все новости
Комментируемые
1 "Сбербанк" отменил лимиты на снятие наличных и на переводы средств 2 Нацбанк перечислит в бюджет 44 млрд грн 3 Нацбанк получил второй пакет документов на покупку Сбербанка 4 Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена 5 Фонд гарантирования продаст активов на 4,2 млрд грн
Все новости
Видео
 Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
СБУ задержала топ-менеджера "Международного аэропорта Львов"
Все видео
Фото
Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
СБУ задержала топ-менеджера "Международного аэропорта Львов"
СБУ задержала топ-менеджера "Международного аэропорта Львов"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.