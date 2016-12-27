С начала года НБУ вернул 443,7 млн грн рефинансирования за счет продажи недвижимости

Национальный банк получил в октябре-ноябре 81,2 млн грн от реализации недвижимости, выступавшей залогом по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными.

В частности, в ноябре от реализации только трех объектов ипотеки НБУ получил почти 77 млн грн.

Всего за 11 месяцев 2016 году объем полученных Национальным банком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 млн грн.

Наибольший объем средств в августе перечислен НБУ от реализации недвижимости БГ Банка.

Итоговые данные по 2016 году по погашению задолженности банков за счет заложенного имущества и имущественных прав Национальный банк обнародует в январе 2017 года.