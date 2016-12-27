С начала года НБУ вернул 443,7 млн грн рефинансирования за счет продажи недвижимости

27 декабря 2016, 13:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

За два месяца Нацбанк вернул 81,2 млн грн рефинансирования за счет недвижимости

С начала года НБУ вернул 443,7 млн грн рефинансирования за счет продажи недвижимости | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк получил в октябре-ноябре 81,2 млн грн от реализации недвижимости, выступавшей залогом по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными.

В частности, в ноябре от реализации только трех объектов ипотеки НБУ получил почти 77 млн грн.

Всего за 11 месяцев 2016 году объем полученных Национальным банком средств от реализации 170 объектов залоговой недвижимости составил 443,7 млн грн.

Наибольший объем средств в августе перечислен НБУ от реализации недвижимости БГ Банка.

Итоговые данные по 2016 году по погашению задолженности банков за счет заложенного имущества и имущественных прав Национальный банк обнародует в январе 2017 года.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: нбу, банки, рефинансирование

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
С начала года НБУ вернул 443,7 млн грн рефинансирования за счет продажи недвижимости | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.37
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.86 12.67
Киевская область 21.04 12.26
Львовская область 20.96 12.31
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком Депутаты отменили 2% сбор с обмена валют Депутаты отменили 2% сбор с обмена валют
Все новости
Комментируемые
1 Чтобы избежать штрафов от налоговой, операционный день в ПриватБанке будет продлен 2 ПриватБанк начал пропускать платежи юрлиц и разблокировал овердрафты (дополнено) 3 Правительство до конца недели выпустит первый транш гособлигаций на 43 млрд грн для докапитализации ПриватБанка 4 Вклады в ПриватБанке, Укрэксимбанке и Ощадбанке получили 100% гарантию 5 Без паники: Выдача наличных из банкоматов ПриватБанка уменьшилась вдвое
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.