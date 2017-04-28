Сбербанк обжаловал решение суда о запрете использовать в Украине ТМ "Сбербанк"

28 апреля 2017, 09:40
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ПАО "Сбербанк" подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева о запрете использовать торговую марку "Сбербанк"

Сбербанк обжаловал решение суда о запрете использовать в Украине ТМ Увеличить картинку

ПАО "Сбербанк" (Киев), дочерний банк Сбербанка России, подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева от 18 апреля о запрете использовать торговую марку (ТМ) "Сбербанк" в Украине в споре с государственным Ощадбанком.

Как отметила пресс-служба украинского Сбербанка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", финучреждение воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, поэтому решение суда первой инстанции не вступило в силу.

Ранее Ощадбанк сообщил, что хозсуд Киева своим решением признал недействительными десять ТМ Сбербанка и решил лишить его доменного имени sberbank.ua. Ощадбанк инициировал иск в январе прошлого года, заявляя, что является единственным законным владельцем ТМ "Сбербанк" в Украине на основании свидетельства от 10 сентября 2007 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года с общими активами в 210,1 млрд грн Ощадбанк занимал 2-е место среди 93 действовавших в стране банков, а Сбербанк с активами в 48,36 млрд грн — шестое.

Сбербанк (ранее — ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого — банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: сбербанк , ощадбанк

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Сбербанк обжаловал решение суда о запрете использовать в Украине ТМ
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