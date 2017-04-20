Ситибанк выплатит более 1,2 млрд грн дивидендов

20 апреля 2017, 14:26
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Такое решение приняли акционеры банка на собрании 19 апреля

Ситибанк выплатит более 1,2 млрд грн дивидендов | Банки | Дело Увеличить картинку

Ситибанк (Киев) решил направить на выплату дивидендов акционерам более 1,269 млрд грн.

Соответствующее решение акционеры банка приняли на общем собрании 19 апреля. Срок выплаты дивидендов — не более шести месяцев с момента принятия решения. Дивиденды будут выплачиваться непосредственно акционерам.

Отметим, что по результатам прошлого года Ситибанк занял второе место (после Райффайзен Банка Аваль) среди украинских банков по размеру прибыли — 1,349 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на собрании 19 апреля акционеры банка планировали рассмотреть вопрос о наращивании уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли. Уставный капитал банка на 1 января 2017 года составлял 120 млн грн.

Напомним, что НБУ в рамках дальнейшей валютной либерализации разрешил с мая текущего года начать репатриацию дивидендов за 2016 года, ограничивая ее суммой до $5 млн в месяц.

Ситибанк, основанный в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2016 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2017 года Ситибанк по размеру общих активов (19,459 млрд грн) занимал 16-е место среди 93 украинских банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки , прибыль , дивиденды

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Ситибанк выплатит более 1,2 млрд грн дивидендов | Банки | Дело
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