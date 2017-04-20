Ситибанк выплатит более 1,2 млрд грн дивидендов

Ситибанк (Киев) решил направить на выплату дивидендов акционерам более 1,269 млрд грн.

Соответствующее решение акционеры банка приняли на общем собрании 19 апреля. Срок выплаты дивидендов — не более шести месяцев с момента принятия решения. Дивиденды будут выплачиваться непосредственно акционерам.

Отметим, что по результатам прошлого года Ситибанк занял второе место (после Райффайзен Банка Аваль) среди украинских банков по размеру прибыли — 1,349 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на собрании 19 апреля акционеры банка планировали рассмотреть вопрос о наращивании уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли. Уставный капитал банка на 1 января 2017 года составлял 120 млн грн.

Напомним, что НБУ в рамках дальнейшей валютной либерализации разрешил с мая текущего года начать репатриацию дивидендов за 2016 года, ограничивая ее суммой до $5 млн в месяц.

Ситибанк, основанный в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2016 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2017 года Ситибанк по размеру общих активов (19,459 млрд грн) занимал 16-е место среди 93 украинских банков.