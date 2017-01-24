Собственники вывели из банка "Михайловский" почти все активы — Фонд гарантирования

Результаты инвентаризации активов банка "Михайловский" указывают на применение руководством и собственниками банка схем по выводу ликвидных активов. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал результаты инвентаризации активов банка "Михайловский" и формирования ликвидационной массы банка, составленной по результатам отчетов трех независимых оценщиков. Результаты свидетельствуют о применении схем манипуляций и вывода ликвидных активов руководством и собственниками банка", — говорится в сообщении ФГВФЛ.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка превысила 5,113 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 36 раз меньше. Согласно отчетности, подготовленной тремя компаниями-субъектами оценочной деятельности, реальная стоимость активов банка составляет 138,13 млн грн. В том числе в 3,93 млн грн оценены кредиты физических и юридических лиц, договоры отчуждения и погашения которых были признаны ничтожными. При этом "на бумаге" стоимость этих активов превышает 1,89 млрд грн.

То, что может быть продано в процессе ликвидации в самую первую очередь — это собственное имущество банка — старые компьютерная техника, мебель, кассовое оборудование, банкоматы и другое — независимые оценщики оценили в 30,50 млн грн.

На балансе банка нет ни одного помещения или земельного участка коммерческого назначения, а из транспортных средств — только прицеп (колесное транспортное средство "Сантей 2000"). 99,8% перечня основных средств — это имущество стоимостью до 100 тыс. грн за единицу.

Остальные активы, прежде всего кредитные портфели юридических и физических лиц, в результате воплощенной 19 мая 2016 (за несколько дней до введения временной администрации) схемы, были фактически выведены из банка.

В частности, кредитный портфель юридических лиц, размер которого в отчетности банка составил 1,477 млрд грн, независимые оценщики оценили в 59,470 млн грн.

Почти весь кредитный портфель юрлиц — кредиты связанных с владельцем банка компаний на сумму 1,212 млрд грн — накануне признания банка неплатежеспособным путем фиктивных проводок был выведен из банка.

На балансе же остались, например, кредитные договоры на почти 1 млрд грн, единственным обеспечением по которым являются земли сельскохозяйственного назначения в Макаровском районе Киевской области, ориентировочная рыночная стоимость которых составляет 50 млн грн. К тому же действует мораторий на их продажу.

Кроме того, в результате воплощенной схемы качественный кредитный портфель физических лиц также выведен на финансовые компании. Речь идет о более 110 тыс. кредитных договоров на общую сумму 682,30 млн грн.

Подробно о примененных банком схемах Фонд неоднократно сообщал на своем сайте.

Фонд в судебном порядке пытается вернуть выведенные активы, чтобы в как можно большем объеме удовлетворить требования кредиторов банка.

По факту выявленных в банке махинаций, в том числе с активами, подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений.

В то же время сумма собственных средств банка на день введения временной администрации составила 35,07 млн грн, в том числе остатки в кассах банка — 13,57 млн грн, средства в других банках — 21,51 млн грн.

При формировании ликвидационной массы были получены отчеты об оценке имущества, составленные ЗАО "Консалтингюрсевис", ООО "Витал-Профи" и ООО "Украинская экспертная группа".

По состоянию на начало 2017 года вкладчиками и клиентами ОАО "Банк Михайловский" было получено 1,65 млрд грн гарантированного возмещения.