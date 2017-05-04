Сотрудники львовского банка подозреваются в воровстве 300 тыс. грн клиентов

04 мая 2017, 17:51
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Во Львове сотрудники банка подозреваются в присвоении более 300 тыс. грн средств клиентов. Руководитель отделения получила от клиента деньги и вместо того, чтобы положить их на его счет, присвоила средства, а клиенту выдала фальшивый кассовый чек

Сотрудники львовского банка подозреваются в воровстве 300 тыс. грн клиентов | Банки | Дело Увеличить картинку

Два сотрудника одного из банковских отделений во Львове присвоили более 300 тыс. грн средств клиентов финучреждения, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным отдела, сотрудники управления защиты экономики во Львовской области разоблачили противозаконные действия начальника отделения банка и финансового консультанта в незаконном присвоении более 300 тыс. грн. В частности руководитель отделения получила от клиента деньги и вместо того, чтобы положить их на его счет, присвоила средства, а клиенту выдала фальшивый кассовый чек.

Кроме того, она дала указание одному из финансовых консультантов отделения, у которого был доступ к счетам вкладчиков, по снятию средств клиентов.

В общей сложности злоумышленники присвоили более 300 тыс. грн.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение или завладение имуществом, путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки , львов

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Сотрудники львовского банка подозреваются в воровстве 300 тыс. грн клиентов | Банки | Дело
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