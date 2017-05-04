Сотрудники львовского банка подозреваются в воровстве 300 тыс. грн клиентов

Два сотрудника одного из банковских отделений во Львове присвоили более 300 тыс. грн средств клиентов финучреждения, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным отдела, сотрудники управления защиты экономики во Львовской области разоблачили противозаконные действия начальника отделения банка и финансового консультанта в незаконном присвоении более 300 тыс. грн. В частности руководитель отделения получила от клиента деньги и вместо того, чтобы положить их на его счет, присвоила средства, а клиенту выдала фальшивый кассовый чек.

Кроме того, она дала указание одному из финансовых консультантов отделения, у которого был доступ к счетам вкладчиков, по снятию средств клиентов.

В общей сложности злоумышленники присвоили более 300 тыс. грн.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение или завладение имуществом, путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.