Стоимость активов Дельта Банка "на бумаге" завышена на 70%

13 февраля 2017, 17:16
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Реальная стоимость активов Дельта Банка составляет 27,4 млрд грн вместо 94,27 млрд грн, записанных "на бумаге"

Стоимость активов Дельта Банка Увеличить картинку

Рыночная стоимость активов Дельта Банка определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, что составляет 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 января 2017 года — 94,27 млрд грн, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди причин такого обесценения Фонд называет в том числе заключение в преддверии введения временной администрации невыгодных для банка соглашений для реализации схем вывода активов. Такие факты установлены во время работы временного администратора, а соответствующие сделки признаны ничтожными.

По данным Фонда гарантирования, также были списаны средства на корсчетах в иностранных банках — Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and CO.AG (Лихтенштейн), East-West United S.A., Bank Winter & CO.AC — на сумму $ 437,23 млн.

Как отмечается, общая сумма выявленных уполномоченным лицом Фонда ничтожных сделок, заключенных до временной администрации с целью вывода активов, на 1 февраля 2017 года составила 19,32 млрд грн, $ 93,63 млн и 18 млн швейцарских франков. В том числе ничтожными признаны сделки по продаже/уступке прав требования по кредитам на 1,4 млрд грн, по погашению кредитов с нарушением законодательства — 5,8 млрд грн, по незаконному перекредитованию — 34 млн грн.

Кроме того, ничтожными признаны сделки обременения активов банка залогом в пользу отдельных кредиторов с нарушениями законодательства: Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) — 3,9 млрд грн, Ощадбанка — 2,04 млрд грн, банка "Авант" — 0,6 млрд грн, пяти отдельных кредиторов — 4,5 млрд грн.

Фонд гарантирования отмечает, что уполномоченное им лицо ведет исковую работу для возвращения выведенных из банка активов. Сегодня в производстве судов разных инстанций находятся около 150 судебных производств, предметом рассмотрения которых является этот вопрос, получено 34 решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в пользу банка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Общая сумма обязательств банка перед физическим лицам на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 18,18 млрд грн.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: дельта банк , банки

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