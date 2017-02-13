Стоимость активов Дельта Банка "на бумаге" завышена на 70%

Рыночная стоимость активов Дельта Банка определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, что составляет 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 января 2017 года — 94,27 млрд грн, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди причин такого обесценения Фонд называет в том числе заключение в преддверии введения временной администрации невыгодных для банка соглашений для реализации схем вывода активов. Такие факты установлены во время работы временного администратора, а соответствующие сделки признаны ничтожными.

По данным Фонда гарантирования, также были списаны средства на корсчетах в иностранных банках — Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and CO.AG (Лихтенштейн), East-West United S.A., Bank Winter & CO.AC — на сумму $ 437,23 млн.

Как отмечается, общая сумма выявленных уполномоченным лицом Фонда ничтожных сделок, заключенных до временной администрации с целью вывода активов, на 1 февраля 2017 года составила 19,32 млрд грн, $ 93,63 млн и 18 млн швейцарских франков. В том числе ничтожными признаны сделки по продаже/уступке прав требования по кредитам на 1,4 млрд грн, по погашению кредитов с нарушением законодательства — 5,8 млрд грн, по незаконному перекредитованию — 34 млн грн.

Кроме того, ничтожными признаны сделки обременения активов банка залогом в пользу отдельных кредиторов с нарушениями законодательства: Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) — 3,9 млрд грн, Ощадбанка — 2,04 млрд грн, банка "Авант" — 0,6 млрд грн, пяти отдельных кредиторов — 4,5 млрд грн.

Фонд гарантирования отмечает, что уполномоченное им лицо ведет исковую работу для возвращения выведенных из банка активов. Сегодня в производстве судов разных инстанций находятся около 150 судебных производств, предметом рассмотрения которых является этот вопрос, получено 34 решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в пользу банка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Общая сумма обязательств банка перед физическим лицам на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 18,18 млрд грн.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.