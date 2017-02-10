Топ-15: кто из банков больше всех заработал и потерял в 2016 году

По результатам 2016 года более половины украинских банков (63 из 93 платежеспособных) сумели выйти в прибыль. Суммарно положительный результат работы банков достиг 10,8 млрд грн, а отрицательный результат банков, ушедших в убыток, достиг 169,2 млрд грн.

В плюсе

Из 15 самых прибыльных банков 9 — финучреждения с иностранным капиталом, 2 госбанка, 1 крупный банк и 3 маленьких украинских банка.

У всех наибольшая прибыль была достигнута за счет процентного дохода, на комиссиях потерял только ИНГ Банк.

Из госбанков в плюс вышли Ощадбанк и Укргазбанк. Ощадбанк заработал наибольший на рынке процентный доход в размере 5,8 млрд грн. Еще 2,1 млрд грн банк получил на комиссиях и 4,9 млрд грн по статье "финансовые инструменты, которые учитываются по справедливой стоимости с признанием результата переоценки через прибыль или убытки". По словам аналитика банковского рынка инвесткомпании ICU Михаила Демкива, тут могут подразумеваться индексные гособлигации, которые были выпущены для докапитализации Ощадбанка в 2016 году. "Их не будут продавать, они находятся в портфеле до погашения. Это переоценка — курс на начало года составлял 24 грн/$, на конец — 27,1 грн/$. Разница, умноженная на объем индексных ОВГЗ, отображается на этой статье", — отмечает аналитик.

Укргазбанк получил 723 млн грн на процентах и 343 млн грн на комиссиях. Еще 667 млн грн банку принесли расформированные резервы.

Из маленьких украинских банков в топ-15 самых прибыльных вошли А-Банк, банк "Восток" и Полтава Банк. А-банк получил 482 млн грн на процентах и 276 млн грн на комиссиях, а в резервы отчислил 380 млн грн. Банк принадлежит братьям Суркисам, признанным связанными лицами с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским. Банк "Восток" принадлежит Владимиру Костельману, владельцу "Фоззи Групп". 2016 год он закончил, получив 360 млн грн на процентах и 129 млн грн на комиссиях. Банк работает с юрлицами (кредитный портфель на конец 4 квартала 4,93 млрд грн, в отличие от портфеля кредитов физлиц в 23,7 млн грн). Согласно последней доступной отчетности на сайте банка, в основном заемщиками банка становятся юрлица из тех же сфер, в которых у собственника банка есть свои активы. Например, предприятия торговли, на которые в конце третьего квартала приходилось 48% кредитного портфеля банка. Напомним, что в "Фоззи Групп" входят в том числе супермаркеты "Сильпо" и "Фора".

Полтава Банк принадлежит собственнику компании "Энергоинвест" Константину Некрасову. Банк также в основном работает с юрлицами, однако в последней доступной квартальной отчетности данных об основных юрлицах-заемщиках нет.

Топ-15 банков по прибыли и убыткам на 01.01.2017 Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

В минусе

Наибольший минус по итогам 2016 года получил теперь уже государственный ПриватБанк. Убыток банка достиг 135 млн грн. Именно за счет Привата система показала рекордный убыток на уровне 158 млрд грн. "Минус" нового госбанка обусловлен резервами, сформированными под неработающие активы. Напомним, как отмечала ранее глава НБУ Валерия Гонтарева, 97% кредитного портфеля в банке приходилось на кредиты связанным лицам, часто не имеющие под собой качественного обеспечения. Прибыль банка по итогам четвертого квартала составила 17 млрд грн, из которых 8 млрд грн приходится на комиссионный доход, 4 млрд грн на процентный доход и 5 млрд грн на ту же статью, которая принесла Ощадбанку 4,9 млрд грн. По словам Демкива, тут ситуация не аналогична ситуации Ощада, так как свои ОВГЗ Приват получил под новый год, и переоценка произойти не успела.

По словам эксперта, скорее всего имела место переоценка встроенных деривативов. "В МСФО отчетности банк признавал такие деривативы по гривневым кредитам корпоративным клиентам, в них был прописан механизм компенсации клиентом курсовых разниц банку. Вопрос к аудиторам, насколько реальными были эти доходы", — отмечает Демкив.

Кроме того, из госбанков в наиболее убыточные традиционно записался Укрэксимбанк, попав на 8 место с убытком в 1 млрд грн. Наибольшими статьями дохода для банка стали процентные доходы (3,2 млрд грн) и "результат от операций по фининструментам, которые учитываются по справедливой стоимости" (5,3 млрд грн, за счет переоценки индексных ОВГЗ, выпущенных в прошлом году для докапитализации финучреждения), а также торговый результат в 2 млрд грн. Даже при том, что на переоценке иностранной валюты Эксим потерял 3,4 млрд грн, операционная прибыль банка в размере 6,3 млрд грн позволяла банку перекрыть даже отчисления в резервы на уровне 5,8 млрд грн. Но из-за админрасходов на уровне 1,6 млрд грн банк не смог получить положительный финансовый результат.

Вторым по размеру минуса в финансовом результате по итогам года стал Укрсоцбанк с убытком на уровне 10,3 млрд грн. Всего банк заработал на конец квартала 2,5 млрд грн, в большей степени за счет переоценки иностранной валюты, комиссий и как торговый результат. На процентах Укрсоц заработал лишь 364 млн грн. Минус банка обусловлен формированием резервов на 10 млрд грн.

"Убыток связан с отражением в учете на уровне Укрсоцбанка в ноябре–декабре 2016 года резервов под активные операции (ранее такие резервы учитывались на балансе группы UniCredit и отражались в локальной отчетности через кредитный риск). Фактически данные резервы были сформированы ранее и уже учитывались в расчете капитала банка согласно требованиям НБУ. Их отражение на счетах бухгалтерского учета — плановое событие, согласованное с НБУ, и не свидетельствует о новых кредитных рисках. Это позволяет нам сделать отчетность банка более прозрачной и, что самое главное, не меняет уровень достаточности капитала банка, которая остается на очень комфортном уровне", — прокомментировал убыток генеральный менеджер банка Дмитрий Сережин.

Хотя, даже без резервов, из-за админрасходов на уровне3,1 млрд грн по итогу года банк бы все равно показал отрицательный результат.

Кроме Укрсоца, в лидерах по минусу оказались еще два банка с иностранным капиталом — УкрСиббанк и Правэксбанк, хотя их убыток значительно меньше. Как и у многих других в этом списке, минус обусловлен не только формированием резервов, но и одновременно с этим админрасходами.

В лидерах по минусу остаются "дочки" российских банков — ВТБ Банк, Сбербанк, Проминвестбанк, БМ Банк. Формирование резервов оказалось решающим только для финрезультата Сбербанка. Остальные, как и Укрсоц, не вышли бы в прибыль из-за высоких административных затрат, не покрываемых операционной прибылью банков. Кроме БМ Банка, который операцинно вышел в убыток на уровне 16 млн грн за счет минуса по процентному доходу и по результату от операций с ценными бумагами в портфеле банка.

Альфа-банку наибольшую прибыль принесли процентные доходы — 1,7 млрд грн. Вместе с комиссионными на уровне 974 млн грн, торговым результатом на уровне 550 млн грн и "другими операционными доходами" (808,8 млн грн) банк заработал 4 млрд грн. Однако отчисления в резервы превысили доходы банка и в результате финучреждение попало в 15 самых убыточных на конец года.

Кроме них, в список самых убыточных вошли и средние и маленькие украинские банки: Диамантбанк, Мисто Банк, Апекс-банк, банк Кредит Днепр, Финбанк.

Банк Кредит Днепр заработал в основном на переоценке объектов инвестиционной недвижимости (356 млн грн) и за счет торгового результата (197 млн грн). На процентах банк получил "минус" 214 млн грн, на комиссиях заработал 91 млн грн. Операционная прибыль банка составила 444,1 млн грн, отчисления в резервы — 174 млн грн, а админрасходы — 418 млн грн.

Диамантбанк заработал 67,9 млн грн на процентах и 165,8 млн грн на комиссияхи еще 112 млн грн принесли банку операции с инвалютой. Операционная прибыль банка составила 215 млн грн. В резервы банк направил 401,2 млн грн, а админрасходы составили 386 млн грн.

Мисто Банк не смог выйти и на операционную прибыль. На процентах банк заработал 137,1 млн грн, на комиссиях — 18,3 млн грн. Однако торговый результат банка составил "минус" 172,8 млн грн, еще "минус" 68,5 принесла переоценка валюты. Убыточными стали для банка и операции с финирнструментами. В результате операцинный убыток составил 14,6 млн грн. При этом, в резервы банк направил 230 млн грн.

Апекс-банк тоже не смог выйти в плюс до расходов и отчислений в резервы — операцинный убыток банка составил 118,2 млн грн. При доходах в 24,6 млн грн по процентам и 4,4 млн грн по комиссиям, торговый результат банка ушел в минус на 152,7 млн грн и еще "минус" 108,7 млн грн стали результатом операций с инвалютой.

Банк с наименьшими убытками из топ-15 — это финучреждение, которое уже приняло решение о самоликвидации, Финбанк. Основной статьей доходов для банка стали "другие операционные доходы" (74,4 млн грн). Операционная прибыль финучреждения составила 85 млн грн, но отчисления в резервы на уровне 156,5 млн грн вывели банк в минус.

Итого

По итогу года система показала рекордный убыток, но причина в показателях крупнейшего на рынке ПриватБанка. Без учета его минуса, совокупный отрицательный результат банков составил "минус" 11 млрд грн.

Нацбанк констатирует рост операционной эффективности (соотношение операционных затрат к операционным доходам) банков во втором полугодии прошлого года и ожидает, что падение прибыли по процентам будет компенсировано ростом дохода от комиссий. Учитывая, что потребность банков в резервировании уже не так высока как год или два назад, в 2017 году банковская система имеет шанс показать положительный финансовый результат.