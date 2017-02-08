Украинские банки будут докладывать американским налоговикам о счетах резидентов США

Министр финансов Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович подписали межправительственное Соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act) между Украиной и США. Об этом сообщается на портале Министерства финансов.

В чем суть?

1 июля 2014 вступил в силу Закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам", содержащий требования к иностранным финансовых организаций, а именно:

заключения специального соглашения с Налоговой службой США;

осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США.

К Соглашению уже присоединились около 60 государств, включая страны ЕС. Для реализации положений FATCA был разработан и согласован с Американской Стороной проект межправительственного Соглашения по модели 1В.

Что это дает?

Во-первых, это уменьшает возможность финансовых махинаций и уклонения от налогов.

Во-вторых, это будет способствовать лучшему обмену информацией и опытом с Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, банки государств-партнеров будут освобождаться от:

принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов;

выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера;

выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требований FATCA;

принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов;

Минфин с целью имплементации положений FATCA будет инициировать внесение изменений в ряд законов Украины, разработку и утверждение процедур осуществления обмена информацией и форм отчетности, а также разработку программного обеспечения для сбора и передачи информации.

"В дальнейшем Правительство Украины будет работать над углублением и расширением информации, предоставляемой в рамках Соглашения, будет способствовать более эффективному выполнению закона. Это значительно уменьшит уклонение от уплаты налогов. Мы будем прилагать все усилия, чтобы сотрудничество между Украиной и США в данном направлении было взаимовыгодным", — отметил Данилюк.