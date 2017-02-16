"Укрпочта" будет открывать почтовые счета

"Укрпочта" намерена ввести услугу открытия почтовых счетов, отмечается в презентации компании.

Согласно планам, "Укрпочта" будет выпускать к этим счетам платежные карты, преимущественно системы "Простир", будет привлекать средства и размещать через НБУ в специально утвержденном порядке, займется инкассацией и другими банковскими услугами

Как отмечается, сейчас финуслуги приносят "Укрпочте" 46% от всех ее доходов. В основном речь идет о выплате и доставке пенсий, но при этом компания начала терять этот доход в связи с переводом выплат пенсий в банки.

Компания намерена сделать упор на маленьких городах, пгт и селах, в которых слабо представлены банки и не развита финансовая инфраструктура, но есть отделения "Укрпочты".