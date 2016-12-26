В 2017-м Нацбанк намерен собирать информацию о всех корпоративных заемщиках

Нацбанк намерен в 2017-м начать формировать кредитный реестр еще до принятия закона. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью изданию Finclub.

"Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", — заявил Ваврищук.

По его словам, НБУ уже в следующем году начнет формирование кредитного реестра.

"Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается — необходимо разработать платформу с нуля", — подчеркнул Ваврищук.

Кредитный реестр Нацбанка является аналогом частных бюро кредитных историй (БКИ). Только если БКИ делают ставку на кредиты физлиц, то кредитный реестр НБУ — на займы юрлиц.То есть, банки смогут увидеть обслуживание кредита их заемщиками в других банках.

При этом Ваврищук говорит, что сначала в реестр будут вносить информацию о новых кредитах. "Реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков. Надо будет привлекать новых людей, инвестировать в IT, базы данных. Но мы хотим создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках", — говорит он.

Напомним, еще в сентябре 2015-го в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3111 о создании и ведении кредитных реестров. Целью создания реестра является улучшение оценки банками кредитного риска и снижение доли проблемных кредитов.

Тем не менее, в Бюро кредитных историй считают, что НБУ не должен выходить с кредитным реестром и конкурировать с частным сектором. Мы поддерживаем создание реестра кредитных историй с целью надзора и мониторинга, мы готовы помочь, для этого НБУ должен определиться с данными, которые хочет собирать и выделить средства на создание и обслуживание реестра — это несколько миллионов долларов. Но мы категорически против пункта о доступе к этим данным банков. Этого не подразумевает соглашение с МВФ. В меморандуме нет упоминания о доступе к кредитному реестру, только упоминание, что банки должны в обязательном порядке передавать туда информацию" — отмечал ранее Йон Йохансен, председатель правления Международного бюро кредитных историй.