В ЕБРР рассказали про планируемую продажу Ощадбанка

21 апреля 2017, 12:58
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ЕБРР планирует либо вывести банк на биржу через три-пять лет, либо продать его мажоритарный пакет профильному инвестору

В ЕБРР рассказали про планируемую продажу Ощадбанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен купить пакет акций государственного Ощадбанка в размере 10-25% в зависимости от цены, а через три-пять лет продать его через одну из украинских бирж, сообщил глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж.

"Нас интересует доля в 10-25% акций. Мы планируем либо вывести банк на биржу через три-пять лет, либо продать его мажоритарный пакет профильному инвестору… Лучше было бы вывести его на одну из украинских бирж", — сказал он в интервью изданию "Новое время".

Продавать банк иностранной группе — не самое эффективное решение, считает Малиж.

По его словам, купив долю в Ощадбанке, ЕБРР планирует улучшить качество менеджмента.

Малиж добавил, что в ЕБРР в прошлом году уже начал работать с украинским госбанком в сегменте торгового финансирования и кредитования малого и среднего бизнеса.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: ебрр , ощадбанк

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В ЕБРР рассказали про планируемую продажу Ощадбанка | Банки | Дело
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