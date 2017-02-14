В прошлом году 49 страховщиков лишились лицензий

14 февраля 2017, 17:46
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

К началу 2016 года в Украине была зарегистрирована 361 страховая компания

В прошлом году 49 страховщиков лишились лицензий | Страхование и финуслуги | Дело Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) в 2016 году аннулировала лицензии и исключила из Государственного реестра финансовых учреждений информацию о 41 страховой компании, а также аннулировала лицензии еще 8-ми страховщиков.

Как сообщается на сайте регулятора, за прошлый год Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии и исключила из госреестра финансовых организаций СК "Екатеринославская страховая компания", ЧАО "Планета", СК "Арго", СК "Контакт Страхование", СК "Цитадель", СК "Содружество", СК "Большая страховая компания", СК "Автоэксимстрах", СК "Дельта", СК "Дельта Жизнь", СК "Дельта Ре", СК "Cкайд", "Прогресс-Фонд", "Нова", "Вектор инвест жизнь", "Вектор инвест", "Рада", "Сварог", "ЛЕММА", "Синклер", "Астарта", "Актив-Страхование", "Хорос", "Дисклоуз", "Украинские резервы", "Корал", "Виралайф", "Орли", "Атланта", "Стандарт Ре", "Лигал Иншуренс", "Сяйво", "МД-Гарант", "Промыслова", "Час", Джи Пи Страхование", "Згода", "Аврора", "Гарант-Лайф", "На всякий случай", "Укрнафтатранс".

Нацкомфинуслуг также приняла решения об аннулировании лицензий компаниям "ЭККО", "Украинская страховая группа "Жизнь", "УОСК", "Авторитет", СО "Ильичевское", "Дека Иншуренс", "Вона", "Оранта-Жизнь".

По данным регулятора, к началу 2016 года в Украине была зарегистрирована 361 страховая компания, из которых 49 специализировались на страховании жизни, 312 — на рисковом страховании.

По материалам: Фориншурер
Раздел: >
Теги: страхование , страховщики , страховые компании

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В прошлом году 49 страховщиков лишились лицензий | Страхование и финуслуги | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.17
EUR EUR - - 28.87
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.4
Киевская область 22.06 10.88
Львовская область 21.22 11.78
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Кредитование 3.0: Депутаты вновь попробуют восстановить доверие между заемщиками и банками Кредитование 3.0: Депутаты вновь попробуют восстановить доверие между заемщиками и банками Топ-15: кто из банков больше всех заработал и потерял в 2016 году Топ-15: кто из банков больше всех заработал и потерял в 2016 году Из сейфа в Ощадбанке украли средства на 9,5 млн грн Из сейфа в Ощадбанке украли средства на 9,5 млн грн
Все новости
Комментируемые
1 Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн 1 2 Украинские банки будут докладывать американским налоговикам о счетах резидентов США 3 Топ-менеджеры банка пытались украсть более 100 млн грн рефинансирования 4 Банки смогут купить больше валюты 5 Индустриалбанк и Экспресс-банк объединятся
Все новости
Видео
 На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
Все видео
Фото
На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
На кинорынке в Берлине Украина показала ролик из самых удачных кадров 2016 года
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.