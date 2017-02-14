В прошлом году 49 страховщиков лишились лицензий

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) в 2016 году аннулировала лицензии и исключила из Государственного реестра финансовых учреждений информацию о 41 страховой компании, а также аннулировала лицензии еще 8-ми страховщиков.

Как сообщается на сайте регулятора, за прошлый год Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии и исключила из госреестра финансовых организаций СК "Екатеринославская страховая компания", ЧАО "Планета", СК "Арго", СК "Контакт Страхование", СК "Цитадель", СК "Содружество", СК "Большая страховая компания", СК "Автоэксимстрах", СК "Дельта", СК "Дельта Жизнь", СК "Дельта Ре", СК "Cкайд", "Прогресс-Фонд", "Нова", "Вектор инвест жизнь", "Вектор инвест", "Рада", "Сварог", "ЛЕММА", "Синклер", "Астарта", "Актив-Страхование", "Хорос", "Дисклоуз", "Украинские резервы", "Корал", "Виралайф", "Орли", "Атланта", "Стандарт Ре", "Лигал Иншуренс", "Сяйво", "МД-Гарант", "Промыслова", "Час", Джи Пи Страхование", "Згода", "Аврора", "Гарант-Лайф", "На всякий случай", "Укрнафтатранс".

Нацкомфинуслуг также приняла решения об аннулировании лицензий компаниям "ЭККО", "Украинская страховая группа "Жизнь", "УОСК", "Авторитет", СО "Ильичевское", "Дека Иншуренс", "Вона", "Оранта-Жизнь".

По данным регулятора, к началу 2016 года в Украине была зарегистрирована 361 страховая компания, из которых 49 специализировались на страховании жизни, 312 — на рисковом страховании.