Найдорожчий у лінійці. Google випустить свій перший смартфон зі складним екраном у червні, – CNBC

Компанія Google планує у червні випустити Pixel Fold – свій перший смартфон зі складним екраном. Про це повідомляє CNBC із посиланням на внутрішні документи та зображення фірми.

Очікується, що конкурента Samsung Fold анонсують на щорічній конференції розробників Google I/O 10 травня.

Згідно з документами, Pixel Fold (кодова назва – Felix), матиме "найміцніший шарнір" на складному смартфон. Ґаджет коштуватиме понад 1700 доларів і конкуруватиме з Galaxy Z Fold 4 від Samsung за 1799 доларів.

Google планує представити Pixel Fold як водостійкий смартфон кишенькового формату. Зовнішній екран має діагональ 5,8 дюйма. А при відкритті становить 7,6 дюйма – так само, як і в конкурента від Samsung. Телефон важить 10 унцій (280,3 грама), тобто трохи більше за Galaxy Z Fold 4, який важить 263 грами. Однак розробка Google має більший акумулятор, якого, як стверджують у компанії, вистачить на 24 години, а в режимі низького енергоспоживання показник становитиме до 72 годин.

Pixel Fold працює на чіпі Tensor G2 від Google. Це той самий процесор, який був представлений у телефонах Pixel 7 і Pixel 7 Pro минулого року.

Як зауважує CNBC, Pixel Fold стане найдорожчим телефоном у лінійці Google Pixel.

Документи вказують, що компанія стимулюватиме людей перейти на новий смартфон. Наприклад, Google планує запропонувати обміняти поточний Pixel, iPhone або телефон на базі Android на знижку для Pixel Fold. Крім того, компанія планує запропонувати покупцям смартфону безкоштовний розумний годинник Pixel Watch.

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