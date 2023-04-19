Самый дорогой в линейке. Google выпустит свой первый смартфон со складным экраном в июне, – CNBC

Компания Google планирует в июне выпустить Pixel Fold – свой первый смартфон со складным экраном. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы и изображения фирмы.

Ожидается, что конкурента Samsung Fold анонсируют на ежегодной конференции разработчиков Google I/O 10 мая.

Согласно документам, Pixel Fold (кодовое название – Felix), будет иметь "самый прочный шарнир" на складном смартфоне. Гаджет будет стоить более 1700 долларов и будет конкурировать с Galaxy Z Fold 4 от Samsung за 1799 долларов.

Google планирует представить Pixel Fold как водостойкий смартфон карманного формата. Наружный экран имеет диагональ 5,8 дюйма. А при открытии составляет 7,6 дюйма – так же, как и у конкурента от Samsung. Телефон весит 10 унций (280,3 грамма), то есть чуть больше, чем Galaxy Z Fold 4, который весит 263 грамма. Однако разработка Google обладает большим аккумулятором, которого, как утверждают в компании, хватит на 24 часа, а в режиме низкого энергопотребления показатель составит до 72 часов.

Pixel Fold работает на чипе Tensor G2 от Google. Это тот же процессор, который был представлен в телефонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro в прошлом году.

Как отмечает CNBC, Pixel Fold станет самым дорогим телефоном в линейке Google Pixel.

Документы указывают, что компания будет стимулировать людей перейти на новый смартфон. К примеру, Google планирует предложить обменять текущий Pixel, iPhone или телефон на базе Android на скидку для Pixel Fold. Кроме того, компания планирует предложить покупателям смартфона бесплатные умные часы Pixel Watch.

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