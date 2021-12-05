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Компания Google нацелилась на выпуск "умных" часов
Корпорация Google планирует в следующем году войти на рынок умных часов. Как сообщает Business Insider, умные часы Pixel Watch (название, придуманное поклонниками гаджета) в Google обсуждают уже давно.
По информации издания, для таких устройств Google имеет собственную программную платформу – специальную версию Android под названием WearOS.
В 2021 году Google заключила сделку по приобретению компании Fitbi. После этого приверженцы восприняли это, как анонс умных часов от Google.
В издании заявили, что разработкой часов занимается команда аппаратного подразделения Google Pixel, отдельно от Fitbit.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На сегодняшний день не известно, каким будет название часов Pixel Watch. В то же время Insider отмечает, что часы от Google будут играть такую же роль, как и смартфон Pixel.
Таким образом, это будет демонстрацией преимуществ программной платформы от Google с уникальными функциями для конкретной модели.
В Business Insider добавили, что устройство окажется дороже модели Fitbit и станет прямым конкурентом Apple Watch.
Ранее сообщалось, что компания Facebook планирует представить свои первые умные часы с двумя камерами.
Напомним, компания Huawei в июле выпустила умные часы Huawei Watch GT 2 Pro ECG, которые имеют более 100 спортивных режимов, до 12 дней автономной работы, отслеживание насыщения крови кислородом (SpO2) и сна.