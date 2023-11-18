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Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)

Samsung Galaxy Fit 3, фітнес-трекери
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles

Рендери фітнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3, які просочилися кілька днів тому, вже дали розуміння того, як виглядатиме пристрій. Однак тепер видання 91mobiles опублікувало більше зображень, які показують ґаджет із усіх сторін і в двох інших кольорах: сірому та чорному.

Згідно з рендерами, Fit 3 має прямокутний екран із тонкими рамками. Дисплей майбутного трекера буде більшим, ніж у його попередника.

 На правому краю пристрою розташовані тактильна кнопка та мікрофон.

Фото 2 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 3 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 4 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 5 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 6 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 7 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 8 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles
Фото 9 — Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)
Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles

Крім сірого й чорного варіантів корпусу, буде колір рожевого золота. Силіконові ремінці можна буде замінити.

Як пише GSMArena, Samsung Galaxy Fit 3 отримає звичайний набір засобів для фітнесу й відстеження здоров’я, включаючи моніторинг сну та серцевого ритму, а також лічильник кроків. 

Очікується, що в січні 2024 року Samsung представить серію смартфонів Galaxy S24. Однак чи буде презентовано Galaxy Fit 3 на цьому ж заході, поки що невідомо.

Автор:
Артем Ющенко