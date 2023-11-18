Нові кольори: зʼявилося більше зображень майбутнього фітнес-трекера від Samsung (ФОТО)

Рендери фітнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3, які просочилися кілька днів тому, вже дали розуміння того, як виглядатиме пристрій. Однак тепер видання 91mobiles опублікувало більше зображень, які показують ґаджет із усіх сторін і в двох інших кольорах: сірому та чорному.

Згідно з рендерами, Fit 3 має прямокутний екран із тонкими рамками. Дисплей майбутного трекера буде більшим, ніж у його попередника.

На правому краю пристрою розташовані тактильна кнопка та мікрофон.

Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Зображення: 91mobiles

Крім сірого й чорного варіантів корпусу, буде колір рожевого золота. Силіконові ремінці можна буде замінити.

Як пише GSMArena, Samsung Galaxy Fit 3 отримає звичайний набір засобів для фітнесу й відстеження здоров’я, включаючи моніторинг сну та серцевого ритму, а також лічильник кроків.

Очікується, що в січні 2024 року Samsung представить серію смартфонів Galaxy S24. Однак чи буде презентовано Galaxy Fit 3 на цьому ж заході, поки що невідомо.