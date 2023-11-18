Новые цвета: появилось больше изображений будущего фитнес-трекера от Samsung (ФОТО)

Рендеры фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3, просочившиеся несколько дней назад, уже дали понимание того, как будет выглядеть устройство. Однако издание 91mobiles опубликовало больше изображений, которые показывают гаджет со всех сторон и в двух других цветах: сером и черном.

Согласно рендерам, Fit 3 имеет прямоугольный экран с тонкими рамками. Дисплей будущего трекера будет больше, чем у его предшественника.

На правом краю устройства расположены тактильная кнопка и микрофон.

Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles Samsung Galaxy Fit 3. Изображение: 91mobiles

Помимо серого и черного вариантов корпуса, будет цвет розового золота. Силиконовые ремешки можно будет заменить.

Как пишет GSMArena, Samsung Galaxy Fit 3 получит обычный набор средств для фитнеса и отслеживания здоровья, включая мониторинг сна и сердечного ритма, а также счетчик шагов.

Ожидается, что в январе 2024 года Samsung представит серию смартфонов Galaxy S24. Однако будет ли презентован Galaxy Fit 3 на этом же мероприятии, пока неизвестно.