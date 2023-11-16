Выйдут в следующем году: Samsung работает над наушниками Galaxy Buds 3 Pro, – СМИ

Компания Samsung планирует выпустить наушники-вкладыши Galaxy Buds 3 Pro в 2024 году. Об этом сообщает SamMobile.

В этом году Samsung уделила большое внимание устройствам Fan Edition, и среди многих продуктов были Galaxy Buds FE – самые доступные наушники фирмы в линейке и единственные, выпущенные в 2023-м.

Но на следующий год компания вернется к выпуску высококлассных наушников и работает над преемниками для Galaxy Buds 2 Pro.

Ожидается, что Galaxy Buds 3 Pro дебютируют вместе с Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Их должны представить в июле или августе следующего года.

Текущая Pro-версия наушников от Samsung стала довольно популярной после представления благодаря хорошему звуку, активному шумопоглощению и дизайну, обеспечившему лучшую посадку, чем Galaxy Buds 2 или Galaxy Buds Live.

Какие улучшения будут в третьем поколении устройства – неизвестно, но можно ожидать общих улучшений качества звука, шумопоглощения и времени автономной работы. Однако вероятно, что Samsung не будет вносить слишком много кардинальных изменений.