Вийдуть наступного року: Samsung працює над навушниками Galaxy Buds 3 Pro, – ЗМІ

Компанія Samsung планує випустити навушники-вкладиші Galaxy Buds 3 Pro у 2024 році. Про це повідомляє SamMobile.

Цьогоріч Samsung приділила велику увагу пристроям Fan Edition, і серед багатьох продуктів були Galaxy Buds FE – найдоступніші навушники фірми в лінійці і єдині, які було випущено в 2023-му.

Але наступного року компанія повернеться до випуску висококласних навушників і працює над наступниками для Galaxy Buds 2 Pro.

Очікується, що Galaxy Buds 3 Pro дебютують разом із Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Тож їх мають представити в липні або серпні наступного року.

Поточна Pro-версія навушників від Samsung стала досить популярною після представлення завдяки хорошому звуку, активному шумопоглинанню та дизайну, який забезпечив кращу посадку, ніж Galaxy Buds 2 або Galaxy Buds Live.

Які саме покращення будуть у третьому поколінні пристрою – невідомо, але можна очікувати загальних покращень якості звуку, шумопоглинання та часу автономної роботи. Однак імовірно, що Samsung не вноситиме занадто багато кардинальних змін.