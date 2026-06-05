Окупність готелю у 2026: коли інвестиції починають приносити прибуток?

Готельна нерухомість приваблює інвесторів стабільним грошовим потоком і зростаючою вартістю активу. Але між моментом вкладення коштів і реальним прибутком лежить горизонт, який варто розуміти ще до підписання договору. Читайте на Delo.ua про те, як розраховується окупність готелю, від чого вона залежить і яким цифрам варто довіряти.

Як рахують окупність: базова логіка

Окупність — це період, за який інвестиції повертаються через чистий операційний дохід. Формула проста: сума інвестицій ділиться на річний NOI (Net Operating Income): чистий прибуток після вирахування всіх витрат. Якщо до прикладу, вкласти 10 млн євро, а чистий дохід становить 1 млн на рік, то горизонт повернення дорівнює 10 рокам. Але реальний розрахунок складніший. До нього входять кілька ключових показників:

ADR (середній тариф за номер на добу) — базовий індикатор цінової позиції готелю на ринку;

RevPAR (дохід на доступний номер) — головний показник операційної ефективності;

Occupancy Rate (рівень завантаженості) — відсоток зайнятих номерів, на якому будується вся фінансова модель;

IRR (внутрішня норма прибутковості) — ключовий орієнтир для інвестора: показник 15–20% вважається привабливим для готельного проєкту.

Прогноз доходів із урахуванням сезонності, середнього ADR та завантаженості мінус операційні витрати. По суті, це реальна база для розрахунку окупності. Всі інші цифри, які не спираються на цю модель, варто перевіряти додатково.

Середні показники по ринку: де шукати орієнтири

У середньому окупність готельного проєкту в Україні становить 7–10 років залежно від формату, локації та класу об'єкта. Але діапазон широкий, і він принципово відрізняється від регіону до регіону.

Західна Україна залишається найстабільнішим і найприбутковішим ринком. Середній показник окупності апартаментів тут становить 10–13% річних без урахування капіталізації, а з капіталізацією — 12–16% річних. Термін повернення інвестицій становить 7–10 років, що є нормальним для цього сегмента.

Київ, своєю чергою, демонструє нижчу дохідність: близько 7% річних для апарт-готельних проєктів, але вищу стабільність попиту: корпоративний трафік менш сезонний і не залежить від погоди чи гірськолижного сезону.

Одеса показує вищу дохідність у пікові місяці: завантаженість курортних готелів у Затоці влітку 2025-го перевищувала 80% з ADR понад 5 500 грн, але має виражену сезонність, яку варто враховувати у фінансовій моделі.

Від чого реально залежить термін окупності

Однакові цифри від різних девелоперів можуть означати принципово різні речі. Є чотири чинники, які найбільше впливають на реальний горизонт повернення інвестицій.

Сегмент і собівартість

У преміальному секторі вартість квадратного метра стартує від $3 000, роздрібна ціна — приблизно $4 000–6 000, а окупність може сягати 12 років. У нижчому сегменті з собівартістю $1 500–2 000/м² повернення інвестицій відбувається швидше.

Але якщо в преміальному проєкті розвинена велика інфраструктура (SPA, ресторани, дитячі зони) вона суттєво прискорює окупність через вищий середній чек і частіші повторні візити.

Момент входу

Купівля на етапі котловану дає нижчу ціну входу, але вищий ризик затримки або незавершення будівництва. Вхід перед відкриттям — стабільніший варіант, але без потенціалу зростання вартості активу. В якісних проєктах Карпат за 2024–2025 роки квадратний метр подорожчав на $800–1 000, і це ще до виходу готелю на операційну потужність.

Локація та попит

Буковель і Східниця — найпопулярніші гірськолижні напрямки з найвищим тарифом і стабільним завантаженням. Одеська область влітку дає пікові показники, але потребує управлінської гнучкості в міжсезоння. Київщина тільки починає формуватися як інвестиційний напрямок у готельній нерухомості — і саме тут зараз відкривається вікно раннього входу.

Якість оператора

Готелі під управлінням досвідченої керуючої компанії виходять на прибуток із першого-другого місяця роботи. Самостійне управління без відповідної експертизи знижує завантаженість і середній чек, що прямо впливає на реальний термін окупності, і не на користь інвестора.

Якими цифрами маніпулюють і як це розпізнати

Частина девелоперів на ринку ставить нереалістичні терміни окупності: 5–6 років при середньому показнику у 8–10. Як правило, за такими цифрами стоїть або завищений прогноз завантаженості (100% замість реальних 55–65%), або занижена операційна витратна частина.

Реалістична фінансова модель має показувати розбивку по місяцях: квітень із 38% завантаженості та січень із 98%, і середньорічний показник десь посередині. Якщо девелопер демонструє лише «середній показник» без пояснення сезонного розподілу, це привід ставити уточнюючі запитання.

Додатково варто перевіряти кейси компанії: не рекламні прогнози, а реальні результати за попередні сезони, особливо у складні роки. Компанія, яка відкрито показує провали і пояснює, як їх подолала, заслуговує більше довіри, ніж та, що демонструє виключно зростання.

Готельна нерухомість проти квартири: порівняння в цифрах

Порівняння з класичною орендою очевидно на користь готельного сегмента. Нова квартира площею 45 кв. м із ремонтом обійдеться приблизно у $100 000. При ринковій орендній платі $450–500 на місяць за 10 років інвестор отримає близько $60 000, і квартира ще не окупиться. Готельна нерухомість у тих же умовах за 10 років повертає повний обсяг інвестицій плюс накопичений дохід.

Дохідність готельної нерухомості залежно від локації та типу комплексу становить 10–14% річних — проти 7–8% у житловій оренді. При цьому інвестор у готельний номер не займається ремонтом, пошуком орендарів і вирішенням побутових питань: усе це на боці керуючої компанії.

Тож, окупність готелю — це не магічна цифра, а результат конкретних вхідних даних: локації, формату, оператора і моменту входу. Правильна комбінація цих чотирьох факторів визначає, чи стане готельний актив стабільним джерелом доходу, чи лишиться лише красивою презентацією із занадто оптимістичними таблицями.