Как избавиться от тревожности? На бесплатном вебинаре расскажет психолог Вера Романова

Вебинар «Тревожность: как избавиться и восстановиться» состоится 11 февраля в 20:00.

В последнее время мы видим и читаем много плохих новостей и прогнозов, ведь в воздухе кроме усиления информационных атак касательно войны, есть и ухудшение ситуации с COVID-19. Поэтому, даже люди не склонные к панике, начинают испытывать тревожность и панические атаки. Именно для снижения давления, восстановления психологического равновесия, лучшего самочувствия, овладения навыками анализа ситуаций и реакций на них, Вера Романова проведет практический вебинар для всех желающих.

Это мероприятие подходит людям, которые испытывают тревожность и не могут ее унять, хотят понять, какие страхи мешают развиваться и какие ограничения мешают преодолевать их, а также тем, кто постоянно испытывает беспокойство, предчувствует что-то плохое на грани паники — даже если на это нет причин.

Во время вебинара вы получите обычную и действенную технику. Среди них – как работать с навязчивыми мыслями, синдромом самозванца, сомнениями и так далее.

Кто спикер? Практикующий психолог, кандидат психологических наук, преподаватель факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко и куратор курса в Стэнфорде, основатель и CEO компании Your Personal Growth Hacker, которая занимается кризисным консультированием владельцев бизнеса, топ-менеджеров и команд.

Почему стоит посетить этот вебинар:

Максимум пользы и практики,

Сумеете понимать собственные страхи,

Сможете управлять собой,

Вебинар бесплатный и не имеет цели что-то продать.

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