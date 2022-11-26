АМКУ відкрив справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука

Антимонопольний комітет України 23 листопада розпочав справу проти групи "Інтерпайп" – ТОВ "Інтерпайп Україна" і ПрАТ "Інтерпайп НТЗ" – за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку первинної реалізації товару.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ознаки порушень полягають у необґрунтованому підвищенні цін на товар, а також у встановленні компаніями групи різних умов до рівнозначних угод з покупцями товару без обґрунтованих на це причин.

АМКУ встановив, що група "Інтерпайп"має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації товару.

"Проаналізувавши цінову поведінку групи, АМКУ, на момент відкриття справи, не виявив об’єктивних причин (чинників), що могли б бути причиною підвищення цін на товар групи впродовж досліджуваного періоду", - зазначають в АМКУ.

Крім того, АМКУ не виявив залежності між динамікою відпускних цін на товар та складовими їх собівартості, зокрема – зміни вартості заготовки, зміни заробітних плат тощо.

Також у договорах ТОВ "Інтерпайп Україна" АМКУ не виявив взаємозв’язку між кількістю товару, закупленого різними покупцями, та його ціною при інших однакових умовах договору.

Зазначимо, що ТОВ "Інтерпайп Україна" належить бізнесмену Віктору Пінчуку.

Нагадаємо, господарський суд Києва скасував штрафи на загальну суму 4,7 млрд гривень, котрі Антимонопольний комітет в березні 2021 року наклав на компанії “Укрнафта” та “Укртатнафта”.