АМКУ открыл дело против группы "Интерпайп" Пинчука

Антимонопольный комитет Украины 23 ноября возбудил дело против группы "Интерпайп" – ООО "Интерпайп Украина" и ЧАО "Интерпайп НТЗ" – по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке первичной реализации товара.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что признаки нарушений состоят в необоснованном повышении цен на товар, а также в установлении компаниями группы разных условий к равнозначным сделкам с покупателями товара без причин, обоснованных на это.

АМКУ установил, что группа "Интерпайп" имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке первичной реализации товара.

"Проанализировав ценовое поведение группы, АМКУ, на момент возбуждения дела, не выявил объективных причин (факторов), которые могли бы быть причиной повышения цен на товар группы в течение исследуемого периода", - отмечают в АМКУ.

Кроме того, АМКУ не выявил зависимости между динамикой отпускных цен на товар и составляющими их себестоимости, в частности изменения стоимости заготовки, изменения заработных плат и т.д.

Также в договорах ООО "Интерпайп Украина" АМКУ не выявил взаимосвязи между количеством товара, закупленного разными покупателями, и его ценой при других одинаковых условиях договора.

Отметим, что ООО "Интерпайп Украина" принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, хозяйственный суд Киева отменил штрафы на общую сумму 4,7 млрд гривен, которые Антимонопольный комитет в марте 2021 года наложил на компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".