АМКУ оштрафовал две компании, связанные с "Северным потоком-2"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на более 47 млн грн компании ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" и ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", которые связаны с участниками проекта "Северный поток-2".

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что за непредставление информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ на ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" наложен штраф в размере 43,452 млн грн – это самый большой штраф, налагаемый комитетом по этому виду нарушения. Также ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН" за непредставление информации комитета оштрафовано на 3,941 млн грн.

Кроме этого, продолжается рассмотрение дела против ООО "БАСФ Т.О.В.", которое тоже не предоставило информацию по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Комитет в сентябре 2021 года, в рамках мероприятий государственного контроля за концентрациями и согласованными действиями хозяйствующих субъектов, начал исследования действий иностранных компаний, заключавших соглашения о финансировании проекта "Северный поток-2" и распределения полномочий между его участниками.

Речь идет о таких компаниях как: ПАО "Газпром", "Uniper Gas Transportation & Finance BV", "Engie Energy Management Holding Switzerland AG", "OMV Gas Marketing Trading & Finance BV", "Shell Exploration and Production (LXXI) BV" и "Wintershall Nederland Transport and Trading BV".

В комитете отмечают, что предварительный анализ имеющейся информации свидетельствует, что указанные действия могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Совершение согласованных действий запрещается до получения разрешения органов АМКУ или Кабинета Министров Украины. Компании, действия которых исследовало ведомство, за соответствующим разрешением не обращались.

В ходе исследования комитет установил три связанных отношениями контроля с этими компаниями предприятия, работающих в Украине: ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" и ООО "БАСФ Т.О.В.". Они не являются непосредственными участниками проекта "Северный поток-2".

В то же время, согласно закону "О защите экономической конкуренции", субъекты хозяйствования, связанные отношениями контроля должны обмениваться между собой информацией и принимать меры по предотвращению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответственно трем компаниям, работающим в Украине, АМКУ направил требования о предоставлении информации, подтверждающей или опровергающей факт заключения с иностранными компаниями соглашений. Также требовалось дать объяснение необходимости получения разрешений органов комитета на указанные действия.

Отмечается, что ни один из ответчиков не выполнил требования АМКУ. Непредставление информации по требованию комитета не позволило установить, должны ли упомянутые компании получать разрешение на указанные согласованные действия, поэтому невозможно установить наличие или отсутствие в их действиях нарушения соответствующего законодательства.

Напомним, польский суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей отменил решение Антимонопольного ведомства Польши о наложении на российский "Газпром" штрафа в размере более 29 млрд злотых (около $6,3 млрд) за то, что он не получил разрешения на строительство Северного потока -2”.