АМКУ оштрафував дві компанії, пов'язані з "Північним потоком-2"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на понад 47 млн грн компанії ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" та ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", які пов'язані з учасниками проєкту "Північний потік-2".

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що за неподання інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ на ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" накладено штраф у розмірі 43,452 млн грн - це найбільший штраф, який накладався комітетом за цим видом порушення. Також ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН" за неподання інформації комітету оштрафовано на 3,941 млн грн.

Крім цього, триває розгляд справи проти ТОВ "БАСФ Т.О.В.", яке теж не подала інформацію на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Комітет у вересні 2021 року, в рамках заходів державного контролю за концентраціями та узгодженими діями суб’єктів господарювання, розпочав дослідження дій іноземних компаній, які укладали угоди про фінансування проєкту "Північний потік-2" та розподілу повноважень між його учасниками.

Йдеться про такі компанії як: ПАТ "Газпром", "Uniper Gas Transportation & Finance B.V.", "Engie Energy Management Holding Switzerland AG", "OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.", "Shell Exploration and Production (LXXI) B.V." та "Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.".

У комітеті наголошують, що попередній аналіз наявної інформації, засвідчує, що зазначені дії можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Вчинення узгоджених дій забороняється до отримання дозволу органів АМКУ або Кабінету Міністрів України. Компанії, дії яких досліджувало відомство, за відповідним дозволом не звертались.

Під час дослідження комітет встановив три пов’язані відносинами контролю з цими компаніями суб’єкти господарювання, що працюють в Україні: ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" та ТОВ "БАСФ Т.О.В.". Вони не є безпосередніми учасниками проєкту "Північний потік-2".

Водночас згідно з законом "Про захист економічної конкуренції", суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю повинні обмінюватися між собою інформацією та вживати заходів для запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно трьом компаніям, що працюють в Україні АМКУ надіслав вимоги про надання інформації, яка підтверджує або спростовує факт укладення з іноземними компаніями угод. Також вимагалося надати пояснення необхідності отримання дозволів органів комітету на зазначені дії.

Зазначається, що жоден із відповідачів не виконав вимоги АМКУ. Неподання інформації на вимогу комітету не дало можливості встановити, чи повинні були згадані компанії отримувати дозвіл на зазначені узгоджені дії, тож наразі неможливо встановити наявність чи відсутність в їхніх діях порушення відповідного законодавства.

Нагадаємо, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення Антимонопольного відомства Польщі про накладення на російський “Газпром” штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд) за те, що він не отримав дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.