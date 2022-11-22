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Енергетика
Дата публікації

Польський суд скасував штраф "Газпрому" на $6 млрд

Польський суд скасував штраф "Газпрому" на $6 млрд

Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення Антимонопольного відомства Польщі про накладення на російський “Газпром” штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд) за те, що він не отримав дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.

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Про це повідомляє  Ліга.Бізнес.

Штраф для "Газпрому" виписали в жовтні за те, що він не отримав дозвіл UOKiK на будівництво "Північного потоку-2".

Європейські партнери "Газпрому" (Shell, Uniper, Engie, OMV і Wintershall) також були покарані, але на меншу суму.

Рішення польського суду здивувало UOKiK, яке планує оскаржувати його.

"Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й в усій Європі", – заявив глава UOKiK Томаш Хростний.

Зазначимо, в січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст “Газпром” зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 42,6%.

Зазначимо, що РФ, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.

Це призвело до того, що європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ. 

Автор:
Світлана Манько