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Польський суд скасував штраф "Газпрому" на $6 млрд
Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення Антимонопольного відомства Польщі про накладення на російський “Газпром” штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд) за те, що він не отримав дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.
Про це повідомляє Ліга.Бізнес.
Штраф для "Газпрому" виписали в жовтні за те, що він не отримав дозвіл UOKiK на будівництво "Північного потоку-2".
Європейські партнери "Газпрому" (Shell, Uniper, Engie, OMV і Wintershall) також були покарані, але на меншу суму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рішення польського суду здивувало UOKiK, яке планує оскаржувати його.
"Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й в усій Європі", – заявив глава UOKiK Томаш Хростний.
Зазначимо, в січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст “Газпром” зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 42,6%.
Зазначимо, що РФ, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.
Це призвело до того, що європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.