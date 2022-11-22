Польский суд отменил штраф "Газпрому" на $6 млрд

Польский суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей отменил решение Антимонопольного ведомства Польши о наложении на российский "Газпром" штрафа в размере более 29 млрд злотых (около $6,3 млрд) за то, что он не получил разрешения на строительство "Северного потока-2 ”.

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Об этом сообщает Лига.Бизнес.

Штраф для "Газпрома" выписали в октябре за то, что он не получил разрешение UOKiK на строительство "Северного потока-2".

Европейские партнеры "Газпрома" (Shell, Uniper, Engie, OMV и Wintershall) также были наказаны, но на меньшую сумму.

Решение польского суда удивило UOKiK, которое планирует обжаловать его.

"Угрозы, о которых мы говорили, представляя решение, сегодня четко просматриваются не только в Польше, но и во всей Европе", – заявил глава UOKiK Томаш Хрестный.

Отметим, в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист "Газпром" снизил добычу газа на 18,7%, а также сократил экспорт в страны "дальнего зарубежья" на 42,6%.

Отметим, что РФ, ранее являвшаяся основным поставщиком газа в ЕС, после полномасштабного вторжения в Украину пыталась всячески повлечь за собой срыв подготовки и старта отопительного сезона.

Это привело к тому, что европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.