НГЗ в 2021 году увеличил налоговые отчисления до 1,7 млрд грн

В 2021 году Николаевский глиноземный завод (НГЗ) значительно увеличил объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Общая сумма уплаченных налогов составила более 1,7 млрд грн. Предприятие выполнило производственный план и улучшило условия работы сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

По его словам, несмотря на сложности 2021 года, завод работал в намеченных показателях, прошел несколько проверок контролирующих органов, которые не зафиксировали критических нарушений, и международный аудит, который также подтвердил безопасность работы завода. НГЗ находится в числе крупнейших налогоплательщиков Украины, а Галициновская ОТГ, в которой расположено предприятие, – третья в стране по объемам финансирования.

В прошлом году НГЗ подписал меморандум о сотрудничестве с администрацией Николаева. В рамках меморандума завод помимо всех налогов и отчислений занимается улучшением инфраструктуры города и решением социальных вопросов.

На развитие и благоустройство Николаева в 2021 году направлено 7 млн гривен. Эти средства пошли на реализацию ряда программ, в том числе 2 млн грн – на конкурс "Город инноваций". В нем участвуют образовательные и социальные учреждения, некоммерческие организации и организации малого и среднего бизнеса. В прошлом году в Николаеве реализованы 16 социальных проектов. Еще 9 проектов находятся в процессе реализации.

"Дополнительно мы помогаем Николаевской области в рамках благотворительных социальных программ. В течение 2021 года на финансирование социальных проектов, а также на адресную помощь Николаевский глиноземный завод выделил более 46 миллионов гривен", – отмечает Кожевников.

Помимо этого, на предприятии постоянно улучшают условия работы сотрудников. В 2021 году прошло плановое повышение заработной платы, заработала программа медицинского страхования, появились дополнительные возможности для оздоровления – льготное посещение спортзала и бассейна, увеличена компенсация на питание, закуплены новые пассажирские автобусы.

Напомним, на протяжении многих лет Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а также Украины. По итогам 2020 года НГЗ вошел в перечень 200 крупнейших налогоплательщиков страны,

В ноябре 2021 года президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии Штефан Цохлинг.