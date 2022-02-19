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Промышленность
Дата публикации

Рудник "Суха Балка" из DСH Ярославского закупил новые машины на 20 млн грн

Рудник "Суха Балка" из DСH Ярославского закупил новые машины на 20 млн грн

Рудник "Суха Балка", входящий в группу DCH Александра Ярославского, сообщил о закупке новых машин в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации добычи, повышению ее эффективности и безопасности.

"В рамках проекта на предприятии приобрели буровую установку Epiroc Boomer T1D и шахтный самосвал DERUI. Инвестиции составили более 20 млн грн", — сообщила пресс-служба предприятия.

"На руднике "Суха Балка" происходит планомерный переход на современную самоходную технику, которую выпускают производители горных машин с мировым именем. — прокомментировал гендиректор управляющей компании DCH Steel Виталий Баш. — Ее использование позволяет нам достигать нового уровня механизации производства, а также повышать безопасность труда наших сотрудников, работающих в подземных условиях".

Проходческая буровая установка Epiroc Boomer T1D предназначена для узких подземных выработок и туннелей. Это высокоскоростная и маневренная машина с высоким дорожным просветом. В арсенале новой самоходной техники – дополнительное оборудование для выполнения широкого спектра буровых работ. Новая проходческая машина кроме высокой производительности и надежности, обеспечивает более высокий уровень безопасности работ. Рабочее место оператора оборудовано надежной защитой от выпадения горной массы, системой автоматического пожаротушения и мощной оптикой, освещающей горную выработку.

"Впервые на руднике "Суха Балка" приобрели двадцатитонный самосвал DERUI — универсальную машину, которая позволяет решить широкий спектр задач. — добавили в пресс-службе DCH. — Этот грузовик обладает необходимыми характеристиками для проведения работ в узких тоннелях. Машина отличается подвижностью, маневренностью и надежностью. Освобождение кузова многотонника производится за считанные минуты, что позволяет значительно ускорить рабочий процесс".

Ранее DCH Ярославского сообщила о завершении очередного раунда модернизации на одной из коксовых батарей Днепровского металлургического завода стоимостью 170 млн грн в рамках инвестиционной программы общей емкостью $ 400 млн. Реализация проектов эко-модернизации "Петровки" на протяжении нескольких лет общей стоимостью 475 млн грн позволила к нынешнему времени снизить атмосферные выбросы на 25%. Таким образом, DCH продемонстрировала на ДМЗ наилучшие результаты в украинской металлургии по эко-модернизации и повышению эффективности производства.

Рудник "Суха Балка" — одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, добывающее железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Предприятие обеспечивает работой около 3 тыс. чел.