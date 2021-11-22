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В Днепропетровской области военные подстрелили гражданского (ФОТО)
В Днепропетровской области 22 ноября военнослужащие во время планового обучения на полигоне подстрелили гражданского. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Инцидент произошел возле села Чкалово, где солдаты воинской части А0593 проходили обучение на полигоне. В это же время 54-летний местный житель со своей женой собирал дрова в лесу и попал на поле стрельб.
В результате очередного выстрела пуля попала в шею мужчине. Известно, что пуля пролетела около полутора километров.
На место оперативно прибыли полицейские и карета скорой помощи. Пострадавшего с ранением доставили в больницу в городе Никополь. Медики стабилизировали его состояние и передали для дальнейшего лечения в город Днепр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следователи ГБР возбудили уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Днепре клиент напал с ножом на курьера Glovo, тот открыл стрельбу. Причина конфликта, во время которого недовольный клиент набросился с ножом на курьера, пока не установлена. Известно, что доставщик, защищаясь, дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.