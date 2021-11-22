В Днепропетровской области военные подстрелили гражданского (ФОТО)

В Днепропетровской области 22 ноября военнослужащие во время планового обучения на полигоне подстрелили гражданского. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел возле села Чкалово, где солдаты воинской части А0593 проходили обучение на полигоне. В это же время 54-летний местный житель со своей женой собирал дрова в лесу и попал на поле стрельб.

В результате очередного выстрела пуля попала в шею мужчине. Известно, что пуля пролетела около полутора километров.

На место оперативно прибыли полицейские и карета скорой помощи. Пострадавшего с ранением доставили в больницу в городе Никополь. Медики стабилизировали его состояние и передали для дальнейшего лечения в город Днепр.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих.

"Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, которые привели к ранению гражданского лица. Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе)", — говорится в сообщении ГБР.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Место происшествия. Фото: организация "Прихист"

Место происшествия. Фото: организация "Прихист"

Ранее сообщалось, что в Днепре клиент напал с ножом на курьера Glovo, тот открыл стрельбу. Причина конфликта, во время которого недовольный клиент набросился с ножом на курьера, пока не установлена. Известно, что доставщик, защищаясь, дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.