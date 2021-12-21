Законопроект "О рынке древесины" нуждается в доработке, — нардеп

Законопроект №4197-д "О рынке древесины" должен быть доработан перед рассмотрением во втором чтении. Этот процесс займет до двух месяцев.

О продолжении доработки законопроекта сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Ковальчук во время пресс-конференции "Мебельное украинское экономическое чудо-2030 — как сделать Украину конкурентоспособной в Европе".

Так, с июля 2021 года необработанная древесина реализуется государственными лесхозами на биржевых аукционах. Благодаря вовлечению в торги новых компаний и налаживанию равных правил работы для всех участников, доходы государства существенно выросли. За июль-октябрь доходы от торговли необработанной древесиной выросли до 8,3 млрд грн — на 3,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевод торговли в лес на бирже состоялся одновременно с внедрением реформы биржевой торговли. С 1 июля 2021 года деятельность бирж регулируется НКЦБФР, а для организации торгов необходимо пройти соответствующее лицензирование, подтверждающее качество предоставляемых услуг, наличие необходимого технического обеспечения и выполнения других законодательных требований. На сегодня уже 3 биржевые площадки получили лицензии и могут организовывать торги древесиной.

Впрочем, несмотря на положительный эффект от реформы, государственные лесхозы могут лишить права реализовывать ресурс на биржевых торгах. Это предусмотрено законопроектом 4197-д "О рынке древесины", принятым в первом чтении.

В ходе пресс-конференции корреспонденту Delo.ua не удалось задать существующие вопросы относительно положений законопроекта народному депутату из-за замечаний модератора. Несмотря на это, необходимость доработки законопроекта отметил и сам Александр Ковальчук.

“По тексту самого законопроекта, который будет доработан в течение месяца или двух: процесс продолжается, в активной фазе. Я думаю, вскоре мы увидим версию законопроекта и подискутируем, удачные решения или нет”, — сказал Ковальчук.

Наталья Покинская, гендиректор предприятия "Кроноспан", которая также приняла участие в пресс-конференции, добавила, что бизнес заинтересован в сохранении прозрачных механизмов торгов.

“Система продажи древесины должна быть прозрачной, а контракты привязаны к биржевым котировкам. Мы не за то, чтобы уходить в тень, мы за то, чтобы были аукционы, чтобы они были прозрачными. И если у нас есть оферта, чтобы она была привязана к цене, которая котируется на аукционах”, — отметила Покинская.

Ранее с заявлением о необходимости доработки законопроекта выступила Федерация работодателей Украины. В частности, у ФРУ просят сохранить действие моратория на экспорт леса, а также механизм биржевых торгов необработанной древесиной.

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