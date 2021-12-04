Чим гетьман Мазепа може зацікавити сучасного глядача: історики про майбутній серіал та стереотипи, яких слід уникати

Кінокомпанія Film.ua спільно із Медіа Групою Україна екранізує історію з життя Івана Мазепи. Основою сценарію стане художня книга історика Тетяни Таїрової-Яковлевій «Мазепа. Хроніка православного шляхтича. Руїна». Чим особа Мазепи може зацікавити сучасного глядача? Які паралелі із сучасністю дарує нам мазепинська епоха? Яких стереотипів у висвітленні постаті Мазепи та його історичної доби слід уникати? Про це Delo.ua розповіли історики, які займаються темою Гетьманщини. А також назвали кіно- та телепроєкти, які вважають якісними історичними фільмами

За словами Віктора Мирського, продюсера серіалу про Мазепу, одним сезоном навряд чи обмежаться, але виходу на екрани можна очікувати щонайменше через два роки — наразі робота над сценарієм лише на початковому етапі.

- Чим, на ваш погляд, Іван Мазепа може зацікавити сучасного глядача? В чому актуальність його життєвої історії?

Тетяна Таїрова-Яковлева: На мою думку, Мазепа може бути цікавий з точку зору «selfmademanager»: це людина, яка сама себе зробила. Його життя було цікавим і наповненим надзвичайними випробуваннями і поворотами долі. Пройшов крізь складні політичні та військові ситуації і зміг обійняти найвищі посади не тому, що був чиїмось сином чи багатієм від народження, а завдяки власним талантам. Він перемагав і досягав мети, навіть коли все навколо складалося проти нього.

Історик Тетяна Таїрова-Яковлева, автор книги «Мазепа. Хроніка православного шляхтича. Руїна». Фото надано Медіа Групою Україна

Андрій Бовгиря: Мазепа – постать контраверсійна, і не лише в контексті відносин Росії і України, але і щодо сприйняття всередині самого українського суспільства. Щодо Мазепи у нас поки не вироблено якогось усталеного погляду, і до епохи 300-річної давнини іноді ставляться так, наче ці події сталися вчора, не розуміючи нюансів, звичаїв та тогочасних політичних реалій.

Мені здається, що дослідження пані Таїрової вирівнюють ці протиріччя, в тому числі і для українського суспільства. І створення фільму дасть змогу показати ту епоху і Мазепу зокрема в більш нейтральному й об’єктивному вигляді.

- Мазепа був менеджером, дипломатом, і власне, був готовий ухвалювати контраверсійні рішення в інтересах держави. Разом з тим в його образі є романтична й авантюрна складова, яка часто переважала у художніх творах. На вашу думку, що є зараз важливішим і на чому варто більше зосередитися в серіалі?

Андрій Бовгиря: Він має бути представлений багатогранно, в тому числі і як політик, і як менеджер, уникаючи однобокого суто романтичного образу, популярного у 19 столітті.

Владислав Яценко: Шкільний підручник сьогодні презентує Мазепу не як романтичного героя, а як ефективного політика і меншою мірою полководця. Як він буде презентований у фільмі – питання. Якщо а ля Богун з «Вогнем і мечем» Єжи Гофмана, це, думаю, буде затребувано. А якщо, не дай бог, знову знімуть щось на кшталт «Чорної ради», як на початку 2000-х, тоді серіал приречений на фіаско. «Чорну раду» не врятував навіть Богдан Ступка, попри свою геніальну гру.

КнигаТетяни Таїрової-Яковлевій «Мазепа. Хроніка православного шляхтича. Руїна» стане основою сценарію серіалу

- Ми кажемо, що Мазепу треба сприймати як людину свого часу. Але на яких паралелях із сучасністю ви б наголосили?

Владислав Яценко: Тут є кілька нюансів. Іван Степанович дійсно кілька разів починав з нуля, але в нього був потужний капітал – високоякісна освіта.

В сучасних реаліях, можливо, було б більш популярним «з грязі в князі», як у випадку з Брюховецьким. Але Іван Мазепа вільно говорив латиною, міг дати собі раду італійською, французькою, голандською. Це був інтелектуал свого часу. Людина, яка здатна діяти головою, але разом з тим не білоручка, і у випадку загрози здатна пристрелити чи зарубати.

У Батурині – резиденціі українських гетьманів, який 22 роки був столицею Івана Мазепи. Фото надано Медіа Групою Україна

Тетяна Таїрова: Щодо блискучої освіти – це вдала параллель. За відсутості капіталу і особливих зв’язків, гарна освіта є трампліном і тоді,і сьогодні.

Наведу як приклад один цікавий факт. Марія Людовика, дружина польського короля Яна Казиміра,не знала польської мови – це історичний факт. А її рідну французьку при дворі знав лише король, посол Франції і Мазепа. Це пояснює, чому вона була так прихильна і всіляко підтримувала Мазепу: з ним, вона, принаймні, могла порозмовляти.

Цитадель Батуринської фортеці на території заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині - столиці гетьмана Мазепи. Фото надано Медіа Групою Україна

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і зараз: людина, яка вільно володіє тією ж англійською, отримує більше можливостей для знайомств, кар’єри, спілкування на вищому рівні і т.п.

Андрій Бовгиря: І тоді, і зараз спілкування з першими особами світу напряму, без перекладача – це інший рівень взаємин.

Історики Андрій Бовгиря (в центрі) та Тетяна Таїрова-Яковлева (праворуч) на західі «Мазепа. Шлях до Батурина» з нагоди Дня Українського козацтва в Цитаделі Батуринської фортеці. Фото: facebook.com/andrii.bovgyria

- А яких спрощень та стереотипів слід уникати, розглядаючи постать Мазепи?

Тетяна Таїрова: Три розповсюджених кліше, пов’язаних із Мазепою – герой-коханець а-ля Байрон з придуманим міфом з конем, стереотип пушкінських часів навколо його стосунків з Мотрею і російське кліше зрадника через події 1708 року. Всього цього хотілося б уникнути.

Андрій Бовгиря: При конструюванні образу Мазепи потрібно звертати прискіпливу увагу на тло, на реальні події, антураж, в якому все відбувалося і уникати надмірної шароваризації. Не зображувати якусь «безудержну вольницю», якою Гетьманщина доби Мазепи не була. Це було цілком пристойне середовище, з усіма європейськими атрибутами.

Треба менше пафосу вкладати у вуста героїв, уникаючи того, що вони не могли говорити і думати. Щоб герої були людьми, а не трафаретними забронзовілими образами. Не варто намагатися сподобатися сучасним глядачам політично. І повторюсь, що персонажів треба сприймати в контексті часу, в якому вони жили.

Артефакти із колекції Олексія Шереметьєва. Фото надано Медіа Групою Україна

Владислав Яценко: Я собі дозволю зауважити, що в Україні за часи незалежності був знятий лише один фільм на тему козаччини, який можна дивитися із великою цікавістю – «Гетьманські клейноди». Але то часи Виговського і там сюжет обмежений у просторі.

У випадку із життєписом Мазепи можна представити вельми цікавий зріз України, який раніше не демонстрували. Не хуторянське збіговисько, яке тільки горілку п’є і пісні співає, але людей, у яких є бібліотеки, які чудово знають латину, отримали вишкіл у Могилянській академії або в європейських університетах, багато мандрували світом, мають військовий досвід, і не лише місцевий.

У випадку із життєписом Мазепи можна представити вельми цікавий зріз України, який раніше не демонстрували. Не хуторянське збіговисько, яке тільки горілку п’є і пісні співає, але людей, у яких є бібліотеки, які чудово знають латину, отримали вишкіл у Могилянській академії або в європейських університетах, багато мандрували світом, мають військовий досвід, і не лише місцевий. Владислав Яценко історик

На той час багато козацьких старшин служили в різних європейських військових кампаніях. Мова йде про людей, які мали амбіції і можливості їх реалізовувати.

- Які основні риси та вчинки Мазепи ви б виділили в контексті значення його особистості для історії України?

Тетяна Таїрова: Це людина, яка прожила довге життя, обіймаючи найвищі посади в Гетьманщині. Він 20 років був гетьманом, до цього протягом 15 років – найближчим радником гетьмана Самойловича. А ще раніше, за гетьманування Дорошенка, навіть без посад, вплив Мазепи все одно був дуже великим.

Мазепинська епоха – найбільш позитивна і конструктивна в козацькому періоді України. В цей час створюється економічна та культурна база Гетьманщини, навіть українське барокко називають мазепинським. До того ж Іван Мазепа заклав церковну, культурну, освітню та інші бази для створення Російської імперії.

Андрій Бовгиря: Я б ще додав, що з Мазепою асоціюється завершення епохи смути і руїни в Україні. Як успішний політик, він умів всередині Гетьманщині гасити суперечності, що загрожували її фізичному існуванню. І вмів вміло лавірувати в середовищі сильних світу того, які оточували його державу.

Таким чином Гетьманщина стала успішним проектом, а роз’єднаність і незгода, яку всі козацькі автори називали головним бичом, були подолані. Мазепа вивів свою державу на новий рівень і саме з ним і донині асоціюється успіх державотворення.

Військово-історична реконструкція у Батурині.

Владислав Яценко: Є ціла низка цікавих сюжетів. Наприклад, за Івана Мазепи в Україні дійсно було велике будівництво: 40 збудованих церковних храмів.

За Мазепи Софійський собор набув сьогоднішнього вигляду – тоді це назвивалось реконструкцією. В Лаврі ви можете побачити архітектурний комплекс, який він збудував, зокрема фортифікаційні укріплення, що виходять на схил Дніпра.

Відбувалась певна «децентралізація»: розбудова нових реєстрових полків на Правобережжі, часткова передача владних повноважень адміністративного характеру і зберігання скарбниці до Білої Церкви.

Типографії в цей період виходили на найбільші потужності із книговидання. Створювались умови для розвитку освіти: Чернігівський колегіум був збудований на кошти Мазепи, Києво-Могилянська академія дістала оновлену будівлю, великі кошти виділялись на утримання студентів.

Мазепа опікувався збільшенням чисельності найманих полків сердюків і компанійців, що були найбільш мобільними і боєздатними з’єднаннями козацького війська. Опікувався розвитком і зростання артилерійського парку, замислювався і в умовах Великої північної війни розпочинав реформу реєстрових полків, аби підвищити їх боєздатність і привести умови служби у відповідність із потребами і викликами доби.

- Для вас як фахових істориків, які кіно- та телепроекти є взірцями якісних історичних фільмів?

Владислав Яценко: Мій улюблений – британський серіал «Горнбловер», про офіцера британського флоту Гораціо Горнбловера. Серіал висвітлює англо-французьке протистояння часів Великої французької революції і наполеонівських війн. Головний герой проходить тернистий шлях шлях від мічмана до капітана військового корабля. Фільм знімався до річниці Трафальгара – там багато уваги приділялося костюмам, антуражу військових човнів, взаєминам між офіцерами і матросами... В цьому плані в них можна повчитися. З більш сучасних мені імпонує, знов таки британський серіал «Загублене королівство», де висвітлюється протистояння англосаксонських королівств нормандському завоюванню, у часи Альфреда Великого.

Андрій Бовгиря: В плані скурпульозності відтворення побуту, одягу, гарним прикладом для наслідування був би перший сезон серіалу «Вікінги». Це зразок уваги до мікродеталей. Про пізніші сезони вже нічого доброго не скажу, але в першому була історична точність і в подієвому аспекті, і в побутовому.

Тетяна Таїрова: Я не дуже люблю розмірковувати про взірці, адже хочеться створити своє кіно, не схоже на інші. Але з серіалів, які мені подобаються –«Аббатство Даутон», за те що дає змогу зануритися в атмосферу і відчути деталі. Ще є хороший англійський серіал «Черчіль». Зрозуміло, що це зовсім інші часи, але важливий уважний підхід до побутових деталей, які допомогають зрозуміти епоху. Ми можемо створити чудові діалоги і сюжетні лінії, але якщо не підкріпимо це достовірною картинкою – успіху не буде.