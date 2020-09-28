10 простых способов снять компьютерное напряжение в глазах

Когда мы смотрим на экраны цифровых устройств со среднего расстояния, мышцы, которые контролируют движение глаз, всегда активны и адаптируются к экрану. Но, поскольку смотрим мы довольно часто и долго, глаза устают, что вызывает определенный дискомфорт.

К основным симптомам напряжениях в глазах относятся:

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Ощущение сухости в глазах. Большинство людей моргают на треть реже, если фокусируются на экране в течение длительного времени. Из-за этого слезная пленка на глазах может испаряться, оставляя поверхность глаза сухой. Иногда возникает такое ощущение, как будто в глаза попал песок. Такое состояние, если оно возникает периодически, не влечет серьезных последствий для здоровья. Однако при постоянной сухости глаз может возникнуть хроническое заболевание — дисфункция мейбомиевых желез (MGD). Одним из показателей этого заболевания является сухость глаз, которая не проходит и после окончания рабочего дня.

Головные боли. Они могут быть вызваны тем, что мы слишком сильным сосредотачиваем внимание на экране, сидя в одном и том же положении в течение нескольких часов. Этот тип головной боли обычно начинается с затылка или верхней части шеи и перемещается вверх, охватывая лоб и виски, где боль усиливается. Также причинами головных болей могут быть неправильная осанка и стресс. Если не принимать меры предосторожности, головные боли могут перерасти в мигрень.

Усталость глаз. Когда мы долгое время смотрим на экран (независимо от того, что мы делаем — читаем, смотрим фильмы или листаем ленту соцсетей), глаза устают. Симптом может усугубиться, если в помещении, где вы находитесь, плохое освещение. Показателем усталости часто становится затуманенность зрения в одном или обоих глазах. Обычно она увеличивается к концу дня.

Как снимать напряжение в глазах?

Увлажнять. Уменьшить сухость глаз помогают смазывающие/увлажняющие глазные капли, которые продаются без рецепта.

Пить воду. Обезвоживание влияет на все наше тело, включая глаза, и употребление достаточного количества воды ежедневно поддерживает гидратацию тела и глаз. Рекомендуется в среднем выпивать восемь стаканов воды в сутки, но многое зависит еще и от вашего роста, веса, а также от физических нагрузок. Рассчитайте для себя персональную норму потребления воды.

Избегать сухого воздуха. Помимо увлажнения тела, важно обращать внимание на качество воздуха на рабочем месте. Во многих офисах используются кондиционеры и вентиляторы, которые перемещают пыль по воздуху. А пыль, в свою очередь, может разрушить слезную пленку, что приведет к сухости и раздражению. Размещайте вентилятор так, чтобы он не был направлен в лицо. Пользуйтесь увлажнителями воздуха.

Делать перерывы. Запланируйте время, в течение которого вы не будете пользоваться никакими цифровыми устройствами. Это поможет не только снизить усталость глаз, но и отдохнуть всему организму и расслабить ум. Не обязательно каждый перерыв выходить на улицу, можно просто встать из-за стола, походить в течение нескольких минут и размять конечности.

Моргать. Каждый раз, когда мы моргаем, мы покрываем глаза слоем слезной пленки, сохраняя их увлажненными. Если вы заметили, что моргаете меньше, установите напоминание и каждые 20 минут делайте перерыв на то, чтобы поморгать или просто посидеть с закрытыми глазами. В идеале смотреть при этом не на экран, а в окно, например.

Есть полезные для глаз продукты. Вместо бутербродов или конфет, перекусывайте фруктами и орехами с высоким содержанием витаминов A, C и E, чтобы поддерживать здоровье сетчатки. В орехах, в частности, в грецких и в миндале, содержится еще и кислота Омега-3, которая помогает бороться с сухостью глаз.

Соблюдать график сна. Во время сна наши глаза наполняются питательными веществами и слезами, поэтому для здоровья и благополучия необходимо поддерживать регулярный режим сна. Вместо того, чтобы вечером смотреть в экраны, запланируйте легкую уборку, приготовление еды на следующий день или небольшую прогулку.

Использовать правильные настройки монитора. Повышенная нагрузка на глаза может быть вызвана несколькими факторами, такими как мерцающий свет экрана, мелкий шрифт и маленькие изображения. Измените настройки так, чтобы глаза как можно меньше напрягались.

Правильно разместить экран. Обратите внимание и на то, на каком расстоянии и под каким углом расположен экран компьютера. Лучше всего, когда между глазами и экраном — не менее 50 см и не более 1 метра. Если вы можете отрегулировать высоту — установите его по центру и на 10–13 см ниже уровня глаз, чтобы вам не приходилось слишком сильно наклонять голову вниз или поднимать вверх. Иначе нагрузка будет не только на глаза, но еще и на шею.

Уменьшить количество синего света. Большинство экранов настроены на синий свет, который вызывает усталость глаз. В нем используются более короткие волны, чем в красном или оранжевом свете, что заставляет мышцы глаз напрягаться сильнее. Можно изменить настройки экрана, переключившись на ночной режим. Или во время работы использовать очки со стеклами, блокирующими синий свет.

Если вы чувствуете, что напряжение глаз не проходит даже после того, как вы попробовали все способы, возможно, пришло время записаться на прием к окулисту. Специалист проведет осмотр и даст рекомендации о том, как защитить ваши глаза наилучшим образом.