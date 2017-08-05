10 самых опасных мест для самостоятельного путешествия женщин

Сайт Trip.com провел опрос пользователей и составил рейтинг мест, где женщинам, путешествующим в одиночестве, нужно быть особенно осторожными и внимательными. Конечно, это не значит, что в страны, попавшие в рейтинг, ездить нельзя. Нужно предпринять тщательные меры для обеспечения своей безопасности.

Кроме описания возможных опасностей, поджидающих женщин в каждой из стран, сайт дает рекомендации о повышении уровня личной безопасности во время поездок по этим местам.

Египет

Эта страна возглавила список опасных мест Trip.com. Большинство путешественников уверены, что одиноким женщинам посещать эту страну не рекомендуется. С другой стороны, египтяне могут быть очень гостеприимными. Никогда нельзя утверждать с уверенностью, что женщина обязательно попадет в опасную ситуацию. Причины для беспокойства, конечно, есть, но из-за них не стоит отменять поездку.

Меры безопасности:

Будьте внимательны. В опросе Trip.com некоторые женщины отметили, что египетские мужчины могут быть агрессивными, особенно на переполненных рынках.

Прикрывайте плечи и колени — это покажет ваше уважением к местным нормам женской одежды и немного снизит внимание со стороны мужчин. Еще лучше одежда, которая закрывает ваши запястья, лодыжки и даже волосы.

Имейте в виду, что зрительный контакт может быть расценен, как флирт. Носите солнцезащитные очки.

Воспользуйтесь регистрацией на частный или групповой тур хотя бы для начала путешествия. Это поможет вам лучше сориентироваться на месте и понять культурные особенности.

Если вы будете пользоваться метро, выбирайте вагоны для женщин.

Если вы находитесь в Каире, ищите хорошие кварталы, такие как Замалек.

Пользуясь такси, выбирайте Uber.

Марокко

Эта страна отличается высоким уровнем преступности — драки, кражи кошельков, уличные грабежи — серьезная проблема, особенно в крупных городах и туристических районах.

Меры безопасности:

Принципы поведения на улицах в Марокко похожи на другие страны (не носите много драгоценностей, перемещайтесь с конкретной целью, следите за своими вещами и т.д.).

Как и везде, люди редко будут прикасаться к вам, но могут быть намеренные приставания. Лучший способ справиться с ситуацией — проигнорировать человека и продолжить свой путь. Если же вы чувствуете опасность, обращайтесь к полицейскому.

Одежда — горячая тема в Марокко. Но желательно придерживаться скромного стиля и избегать слишком коротких маек и шорт, откровенных сарафанов и т.п. В действительности, чем меньше на вас одежды, тем более нежелательное внимание вы привлечете.

Если вы потеряетесь в городе, не спрашивайте дорогу у человека на улице, войдите в магазин и попросите, чтобы вам объяснили путь. Молодые люди на улицах хотят быстро заработать деньги, "помогая" туристам, но владельцы магазинов или лавочники не имеют такого скрытого мотива.

Изучите арабские фразы: если вы выйдете за пределы города, это поможет вам больше, чем знание французского. Однако основные французские фразы тоже желательно знать.

Ямайка

Популярные курорты достаточно безопасны, но путешествие за их пределы может нести нежелательные угрозы. Преступления с насилием над человеком — это серьезная проблема на всей территории Ямайки, особенно в Кингстоне и Монтего-Бей. И даже если вы остановитесь на якобы безопасном курорте, будьте осторожны — Государственный департамент США сообщает о многих жалобах туристок на сексуальные домогательства даже в отелях.

Меры безопасности:

Культура Ямайки достаточно гомофобна. Если вы планируете путешествовать со своей девушкой, будьте очень осторожны.

Это не то место, где стоит слишком волноваться о своей безопасности, но сумку постарайтесь носить надежно закрепленной на теле.

Индия

Индия привлекает многих женщин-путешественниц, однако эта страна одна из самых сложных. Многочисленные террористические акты в общественных туристических местах — дорогих отелях, на вокзалах, в ресторанах, на рынках, в кинотеатрах — значительно повышают уровень угрозы для безопасности туристов.

Меры безопасности:

Если вы идете — идите с широко открытыми глазами. Даже прогуливаясь с компаньоном, вы можете подвергнуться сексуальному насилию.

Носите длинную, свободную одежду, которая покрывает плечи. Многие женщины, приезжая в Индию, специально покупают местную одежду.

Будьте готовы к пристальному вниманию, скорее всего, его будет много.

Старайтесь возвращаться в отель до наступления вечера.

Если вы едете на поезде, заранее купите билеты на поезд высшего класса и в вагон только для женщин.

Никогда не ходите одна на улицах города ночью. В небольших городах старайтесь, чтобы с вами был мужчина-компаньон. Но даже этого может быть недостаточно.

Регионы и города, такие как Керала и Ришикеш (известный своим регулярным притоком учеников йоги), сравнительно безопасны, как и Гуджарат, Пенджаб и Калькутта. Семейные пансионы могут быть прекрасными местами для проживания.

Возьмите с собой портативный блокировщик дверей, если вам придется остаться в не очень надежном помещении. Он поможет на некоторое время замедлить нежелательное вторжение, чтобы было время позвать на помощь.

Перу

Вооруженные грабежи, неожиданные похищения, угоны, мелкие кражи и мошенничество с кредитными картами возглавляют список проблем в этой южноамериканской стране, известной Мачу-Пикчу и тропой инков.

Меры безопасности:

Опрошенные рекомендуют посещать сельскую местность, небольшие города и горные районы.

Если вам нужно такси, заказывайте Uber или воспользуйтесь такси отеля — на улице машину ловить не стоит.

Когда вы окажетесь в такси, положите свой чемодан в багажник, а сумочку или фотоаппарат на пол под ноги, так как большинство машин без кондиционера и ваши вещи через открытое окно могут выхватить грабители.

Пользуйтесь изведанным маршрутом во время прогулок.

Избегайте носить драгоценности и другие дорогие вещи.

Даже если вы говорите по-испански, постарайтесь не общаться с незнакомыми людьми.

Избегайте спортивных событий после наступления темноты — это время активизации бандитов. Не скупитесь на междугородние автобусные билеты. Дешевые компании никогда не соблюдают основные правила безопасности, а Анды, как известно, опасное место для езды. Всегда держите ценные вещи при себе, никогда не кладите их в багажник.

Лучше всего использовать кошелек с креплением на теле — его трудно сорвать.

Берите с собой только ту сумму денег, которая вам понадобится в этот день. Оставьте кредитные карты и остальную наличность в сейфе отеля.

Подумайте о том, чтобы приобрести местный мобильный номер в аэропорту. Он может понадобиться для вызова такси или экстренных служб (105 — полиция, 117 — скорая помощь).

Багамские острова

Попадание Багамов в список опасных мест может показаться неожиданным. Но новые провинции, в которые входят Nassau и Paradise Island, имеют критический уровень криминальной угрозы (вооруженное ограбление, сексуальное насилие). Преступность на Багамах растет. В докладе Организации Объединенных Наций за 2012 год говорится, что Багамские Острова имеют один из самых высоких показателей сексуального насилия в Карибском бассейне.

Меры безопасности:

Это прекрасное место для пляжного отдыха и рыбной ловли. Тем не менее, здесь низкий уровень безопасности.

Никогда не оставляйте без присмотра свою еду и напитки.

Останавливайтесь в более населенных районах и курортах.

Колумбия

Колумбия — невероятное место для путешествий. Но пользователи Trip.com включили его в список опасных по многим причинам, в том числе насилие, наркоторговля, преступность и похищение людей, которые могут иметь место в некоторых сельских и городских районах.

Меры безопасности:

Не забывайте про здравый смысл. Старайтесь не пользоваться мобильным телефоном на улице, не вешайте сумку на спинку стула в кафе и т.п.

Заказывайте такси по телефону — никогда, никогда не останавливайте машину на улице.

Избегайте ходить ночью в одиночестве.

Ночные автобусы могут быть хорошими вариантами поездки, но не экономьте. Более известные фирмы могут стоить немного дороже, но они более безопасны (проверяют пассажиров на оружие при посадке) и более удобны (кресла для отдыха).

Эквадор

Эквадор достаточно безопасен по сравнению с другими пунктами в списке. Люди здесь дружелюбны и поддерживают туризм. Тем не менее, здесь происходит много преступлений — похищения, ограбления, кражи из гостиничного номера, сексуальные домогательства и изнасилования.

Меры безопасности:

Путешествуя автобусом, будьте очень внимательны. Это места, где часто происходят кражи. Носите с собой туалетную бумагу и дезинфицирующее средство для рук постоянно — ситуация с туалетом может быть, мягко говоря, непредсказуемой.

Прислушивайтесь к местным жителям, которым вы можете доверять. Попросите у них совета, в каких районах лучше гулять.

Будьте особенно осторожны после наступления темноты.

Турция

Турция попала в рейтинг опасных стран вследствие инцидентов, происходивших в 2016 году. По-прежнему в стране сохраняется опасность террористических актов в общественных местах, на праздниках, спортивных мероприятиях и т.п.

Меры безопасности:

Будьте осторожны, нападения в этой стране довольно распространены.

Отправляясь гулять в город, надевайте консервативное платье. Носите шарф, используя его для прикрытия головы, если хотите посетить мечеть.

Берите такси в наиболее хорошо освещенных районах.

Игнорируйте агрессивных лавочников и владельцев ресторанов — просто продолжайте идти.

Если планируете посетить хамам, выбирайте время, которое выделяется только для женщин.

Гватемала

В стране очень высокий уровень преступности. Особенно под удар попадают туристы, о которых можно сказать "у нее/него есть деньги".

Меры безопасности:

В ночное время пользуйтесь такси, предоставленное рестораном или отелем. Не ходите в одиночестве.

Если хотите переехать из города в город, воспользуйтесь услугой туристической компании "от двери до двери".

Используйте поясной кошелек для карточек, денег и драгоценностей.

Изучите некоторые основные испанские фразы.

Независимо от того, в какую страну вы отправляетесь, сайт Тrip.com рекомендует:

Всегда следуйте своим инстинктам. Слишком часто женщины ошибочно чувствуют, что им нужно быть вежливыми и продолжать разговор дольше, чем это на самом деле нужно. Если у вас есть ощущение, что лучше уйти — уходите… из такси, бара, клуба — просто уходите. Лучше выглядеть глупо или грубо, чем попасть в настоящую проблему.

Обращайтесь к другим женщинам. Если вам нужно помощь, обращайтесь к другим женщинам или смешанным группам мужчин и женщин. Обязательно найдется человек, который захочет вам помочь.

Изучите вопрос о местных органах власти. Если поймете, что они слишком коррумпированы, при необходимости обращайтесь в посольство или консульство своей страны.

Защитите себя. Используйте портативную блокировку дверей. Это защита не очень надежная, но она даст немного времени, чтобы позвать на помощь или найти путь побега.

Будьте консервативны. Чем более консервативна страна, тем более консервативной должны быть вы.

Будьте осторожны везде. Суть в том, что ни одно место не является на 100% безопасным или 100% опасным. Важно работать со своими уровнями комфорта.