10 вещей, которые эксперты по сну советуют убрать из спальни, чтобы лучше высыпаться

Мы уже многое знаем о том, как влияет использование телефонов в вечернее время на наше качество сна. Но, оказывается, есть еще ряд вещей, которые могут негативно повлиять на то, насколько хорошо мы отдыхаем ночью. Чтобы сделать свой сон спокойнее и крепче, закройте им доступ в свою спальню.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Домашние питомцы

Вы можете быть очень привязаны к своему питомцу, но лучше, чтобы он спал на своем (отдельном от вас) месте. Домашние животные могут нарушить ваш сон, прыгая ночью на кровати, прося вас поиграть с ними или покормить их. Кроме того, они могут стать причиной появления у вас аллергических реакций и привести к появлению блох в вашей постели.

Светоизлучающие устройства

Если вы не пользуетесь телефоном перед сном, это еще не значит, что вы сделали все, что могли. По возможности, в спальне не должно быть вообще никаких электронных устройств. Синий свет, излучаемый экранами, может негативно повлиять на ваш сон.

Специалисты рекомендуют также отказаться от использования в темное время люминесцентных или светодиодных ламп. Свет нарушает наш циркадный ритм, который является внутренними часами, регулирующими в нашем теле режим сна и пробуждения.

Телевизор

Телевизор в спальне не только излучает синий свет, но и становится причиной вашего долгого незасыпания, что нарушает весь цикл сна. Многие люди убеждены, что телевизор помогает им заснуть. Однако, когда вы начинаете дремать под работающий телевизор, это значит только одно — ваше тело настолько устало, что просто выключилось.

Эксперт по сну объясняет: "Когда вы смотрите телепередачи, ваш мозг выделяет химические вещества, такие как норэпинефрин и дофамин, которые стимулируют "центры бодрствования" в вашем мозгу, тем самым затрудняя засыпание".

Работа

Никогда не пускайте работу в свою спальню. Ложась на кровать, последнее, о чем вы действительно хотите думать, так это о работе. Эксперты говорят, что спальня должна быть "комнатой для вашей кровати", но никак не для офиса. Любая мысль о работе мешает вам отдыхать. Отключитесь от внешнего мира за 30 минут до сна. Выключите все гаджеты, спрячьте все документы и уберите все, что мешает вам быть расслабленным.

Еда

Есть люди, которые очень любят перекусить перед сном и обязательно в теплой постели. Во-первых, если вы едите в постели, значит, уже очень поздно. Во-вторых, вы рискуете получить несварение желудка, кислотный рефлюкс и даже обеспечить себе кошмарные сны. Если уж очень хочется что-нибудь съесть перед сном, возьмите йогурт с вишней и фисташками, поскольку они являются источниками мелатонина. Съешьте небольшую порцию и, очень желательно, не в кровати.

Алкоголь

Любые алкогольные напитки — не лучший способ расслабиться перед сном. Конечно, в небольших количествах алкоголь может вызывать желание уснуть, но если вы немного превысите дозу, вы можете обеспечить себе головные боли, кошмарные сны, повышенное потоотделение и подъемы пару раз за ночь, чтобы сходить в туалет.

Беспорядок

Исследования показали, что беспорядок в спальне может привести к сложностям при засыпании и усталости. Это происходит потому, что разбросанные вещи в спальне воспринимаются нашим мозгом как незавершенная задача, даже если это происходит на подсознательном уровне.

По данным Национального фонда сна, чистая, удобная и упорядоченная спальня является хорошей основой для здорового сна. Сделайте свою спальню максимально комфортной и привлекательной, очистив пространство от беспорядка и освежив простыни, подушки и одеяла.

Высокая температура в помещении

По данным специалистов по сну, слишком высокая температура в спальне негативно влияют на сон. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 16-19 градусов, чтобы обеспечить естественную терморегуляцию тела. Это очень важно для естественного перехода к глубоким стадиям сна.

Будильники

Если вы просыпаетесь по будильнику, вы каждое утро устраиваете своему организму стресс, ведь когда звонит будильник, вы все еще спите. Специалисты рекомендуют использовать будильник только в качестве запасного варианта. Лучше всего приучить себя ложиться спать в определенное время и научиться естественно просыпаться до того, как зазвонит будильник.

Неудобная постель

Хороший сон начинается с хорошего матраца и постельного белья. Выбор принадлежностей для сна — одно из самых важных вложений в ваше здоровье. Ведь сон влияет практически на все аспекты нашей жизни.