Lifestyle 20 минут назад

109 млн грн за 7 месяцев: какие киноленты от FILM.UA заработали больше всего в прокате

За семь месяцев семь фильмов, производства или дистрибьюции FILM.UA Group, посмотрели 1, 256 млн зрителей, а общая выручка от продажи билетов составила 109, 094 млн грн. Благодаря чему достигнуты такие успешные результаты?

109 млн грн за 7 месяцев: какие киноленты от FILM.UA заработали больше всего в прокате 109 млн грн за 7 месяцев: какие киноленты от FILM.UA заработали больше всего в прокате

FILM.UA Group поделилась итогами бизнес-проекта, целью которого стало привлечение широкого круга зрителей к аудитории украинских фильмов в разных жанрах.

Это стратегическое направление деятельности было для компании экспериментом, отмечают в FILM.UA Group. Для того, чтобы понять, насколько успешным он оказался на студии, проанализировали результаты. Рассмотрели период с августа 2019 года по март 2020 года.

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За эти 7 месяцев в украинский прокат вышли 7 разножанровых фильмов, которые были сняты продакшнами FILM.UA либо компания занималась их дистрибьюцией — "Скажене весілля 2", "Захар Беркут", "Поліна і таємниця кіностудії", "Фокстер & Макс", "Віддана", "Ціна правди", "Черкаси". Каждый релиз сопровождала масштабная национальная промокампания.

Одним из главных успешных итогов работы FILM.UA Group считает то, что командой специалистов кинотеатральной дистрибуции были выстроены новые бизнес-процессы взаимодействия с партнерами, кинотеатрами, дистрибьюрами и зрителем, а также внутри компании.

В 10 самых ярких своих достижений студия включила:

Бокс-офис более 100 миллионов

109, 094 млн грн было выручено от продаж билетов на семь кинолент, которые проявлялись в кинотеатрах от FILM.UA Group (производство и\или дистрибьюция). Больше всех собрали два фильма, преодолев миллионную отметку бокс-офиса в долларовом эквиваленте.

Лидером стала комедия "Скажене весілля 2" — $ 1, 742 млн.

На втором месте — историческая драма "Захар Беркут" — $ 1, 438 млн.

Длительный период проката

Каждый месяц в кинотеатрах появлялась лента от FILM.UA Group. За семь месяцев показали семь фильмов. В целом продолжительность их проката составила 36 недель (254 дней), это более 46 тысяч сеансов по всей стране. Состоялось 39 премьерных показов с участием творческих групп. Лидером по продолжительности проката стал "Захар Беркут": фильм шел в прокате 10 недель.

Зрителей более миллиона

1 256 млн билетов продали на фильмы. Здесь также лидируют "Скажене весілля 2", на который продали 444,7 тысячи билетов, и "Захар Беркут" — 443,4 тысячи билетов.

Сильная партнерская поддержка

Более 50 компаний стали спонсорами, промо-, информационными и другими партнерами фильмов. Каждый кинопроект предлагал им уникальные спонсорские и партнерские активности в рамках масштабных национальных промокампаний.

Нестандартный пакет промо

В том числе к выходу фильмов были сняты 6 клипов известных исполнителей.

12 миллионов просмотров на YouTube получили эти клипы.

Рекорд у клипа "Вільна" ("Віддана") — 6,5 млн органических просмотров.

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Коллаборация со смежными сферами искусства

Были выпущены три книги в качестве промо фильмов: "Захар Беркут: Легенда" (издательство ArtHuss) — это комикс Александра Корешкова, современная графическая интерпретация легендарной повести;

Кулинарный блокнот "Галицькі смаколики" ("Видавництво Старого Лева") — это кулинарная книга по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия" и его экранизации — фильма "Віддана".  В ней опубликованы рецепты блюд галицкой кухни, а также ее можно дополнить собственными; 

книга

Кулинарный блокнот "Галицькі смаколики" стал частью промокомпании фильма "Віддана"

"Ґарет Джонс. Ціна правди" (издательство "Жнець") — в книгу вошли избранные статьи британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса, который первым под своей фамилией поведал миру о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов и преступлениях сталинского режима. 

Продажа формата за границу

Прокат в Литве фильма "Importinis jaunikis" ("Импортный жених"), который является адаптацией формата украинской комедии "Скаженого весілля" (2018).

Это первый украинский прокатный фильм, которой был продан за рубеж для адаптации и дальнейшего показа в кинотеатрах.

Фильм возглавлял рейтинги литовского проката три недели, а на пятой неделе оставался в топ-5 самых посещаемых кинофильмов. Выручка от продажи билетов составила $ 776,9 тысячи.

продажи

Промо-тур

На первом месте по количеству премьерных показов с участием творческой группы стала военная драма "Черкассы". В десяти городах (Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Одесса, Черкассы, Полтава, Шостка, Мариуполь, Запорожье и Киев) создатели фильма встретились со зрителями. На такие премьерные показы купили билеты 4,5 тысячи зрителей. Прокат ленты был прерван карантином из-за пандемии коронавируса, и будет продолжен, когда кинотеатры начнут работать. После карантина выйдет в прокат спортивная драма "Пульс", премьера которой тоже была перенесена.

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Масштабный проект с Киевским метрополитеном

С октября 2019 года в метро был запущен специальный поезд, ставший частью акции "В кино на метро". В рамках этого проекта пассажиры метрополитена знакомились: 

  • с этапами создания художественного фильма на примере исторического экшена "Захар Беркут"; 
  • с биографией выдающегося британского журналиста Гарета Джонса, который первым раскрыл международному сообществу правду о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов (к релизу исторического триллера "Цена правды");
  • с фактами сопротивления украинского тральщика "Черкаси" и его героями, которые противостояли русским оккупантам в марте 2014 (к релизу военной драмы "Черкаси"); 
  • с драматическими историями пути к победам Оксаны Ботурчук, Яны Клочковой, Ольги Харлан и еще пяти украинских паралимпийских и олимпийских чемпионок (к фильму "Пульс").

Киновселенная

Вокруг фильмов создавали свою вселенную, и весомой составляющей каждой являлся мерч. Эта практика впервые масштабно реализована в Украине. 

В общем изготовлено 3175 единиц товаров 38-ми наименований. Популярней всего оказались атласные платки "Віддана". Их купили 137 человек.  

мерч

мерч

мерч

Мерч к фильмам от FILM.UA Group

Весь ассортимент можно купить в FILM.UA Store или на премьерах фильмов и кинофестивалях.

Одним из главных успешных итогов работы компания считает то, что командой специалистов кинотеатральной дистрибьюции были выстроены новые бизнес-процессы взаимодействия с партнерами, кинотеатрами, дистрибьюторами и зрителем, а также внутри компании.

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