2 жовтня стануть відомі імена переможців Конкурсу "Адвокат року 2020"

Завершився шостий і останній етап Конкурсу "Адвокат року 2020". Нагородження переможців відбудеться 2 жовтня

Про це повідомляє Асоціація адвокатів України у своєму прес-релізі.

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Протягом останніх 6 місяців адвокати виборювали право стати кращими із кращих у 28 номінаціях.

Повідомляється, що був подоланий нелегкий шлях: у своїх анкетах, на оцінювання конкурсній комісії, адвокатами були надані всі дані про професійні досягнення, участь у заходах підвищення кваліфікації, публікації у вітчизняних та іноземних виданнях та ще багато інших критеріїв, задля визначення оцінки професіоналізму в тій чи іншій галузі адвокатської діяльності.

Наголошуємо, що конкурсною комісією був врахований кожен бал!

On-line голосування зібрало у собі голоси представників юридичної спільноти, клієнтів, близьких та рідних.

За рішенням Конкурсної комісії, серед фіналістів, обраних за результатами оцінювання, було проведено анкетування (опитування) серед провідних юридичних ЗМІ України.

Організатори конкурсу зазначають: визнання в юридичній спільноті — must have сьогодення, як для компаній чи об'єднань, так і для особистостей. Виконуючи свої обов'язки, адвокат не очікує овацій чи нагород, маючи на меті реалізувати своє покликання — захистити клієнта. Втім, правове поле країни залежить від кожного учасника, а тому важливо ділитися ділитися досвідом, набутим за рік кропіткої праці з колегами.

Адже саме оцінка успіхів та значущості практики адвокатів, аналіз здобутків за останній рік, — допомагають усвідомити вектор розвитку в країні та виокремити кращих представників професії.

02 жовтня 2020 року, в приміщенні конференц-залу Hyatt Kyiv відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу..

Початок о 17.00 год.

Кількість місць обмежена.

Dress code — Cocktail.

Реєстрація та детальна інформація за посиланням: https://bit.ly/2xRflgX

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/AAUEvent/

Партнери заходу: Amber Law Company, Law Firm "Goretskyy and Partners", GRACERS, ID Legal Group.

Партнер номінації: EVERLEGAL.