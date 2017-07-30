5 фильмов, которые научат не опускать руки

"Джой" (Joy, 2015)

Эта реальная история успеха, некогда покорившая Америку, может стать образцом для любого из нас. Картина "Джой" расскажет о том, как простая домохозяйка за небольшой период времени смогла выстроить целую бизнес-империю с помощью одного лишь полезного изобретения, а также собственных амбиций, целеустремленности и привычки не сдаваться после первых неудач. За роль Мангано Дженнифер Лоуренс была удостоена Золотого глобуса.

Этих самых неудач в начале пути Джой было немало, уж будьте уверены. Придумав чудо-швабру, которая до сих пор является верным помощником миллионов хозяек, Мангано должна была придумать, как познакомить мир со своим продуктом при ограниченных ресурсах на маркетинг. Она пробует рекламировать его своими силами, сталкивается с неудачей и даже проблемами с полицией. Чудом попав в офис телемаркетингового холдинга, она убеждает показать свою швабру в рамках телемагазина. И надо же — реклама не сыграла. Рискуя потерять заложенный дом, Джой идет ва-банк и уговаривает лично продвигать продукт на телевидении. Вот здесь к неутомимой женщине и приходит оглушительный успех.

"Авиатор" (The Aviator, 2004)

Несколько иной случай произошел с Говардом Хьюзом, чья история легла в основу биографической драмы Мартина Скорсезе. На определенном этапе жизни Хьюз обладал достаточными ресурсами, но как человек с огромными амбициями и обширными интересами он стремился достичь невиданного успеха сразу во многих сферах. Говарда занимал кинематограф, игорный бизнес, самолетостроение и полеты. Показательными являются несколько эпизодов картины, когда результаты работы на съемках или над новым летательным аппаратом не совпадают с картинкой, которую у себя в голове видит Хьюз. Несмотря на то что всем вокруг кажется, что задуманное им исполнить нереально, он жаждет двигаться вперед и любыми способами увлекает за собой свою команду или… набирает новую. Завидное упорство, которому стоит поучиться, не доходя до фанатизма.

В ленте роль Хьюза исполнил Леонардо ДиКаприо. Фильм получил пять Оскаров и три Золотых глобуса.

"В погоне за счастьем" (The Pursuit of Happyness, 2006)

"Никому не позволяй говорить, будто ты чего-то не можешь... У тебя есть мечта — защищай ее". Это слоган сильной мотивирующей драмы "В погоне за счастьем". Главный герой картины в исполнении Уилла Смита столкнулся с жестокими жизненными обстоятельствами. Он заперт в клетке бедности, без возможности дать достойную жизнь себе и своему маленькому сыну. Но вместо того чтобы впадать в отчаяние (которое иногда все-таки подступает), он принимает решение двигаться вперед.

Прототипом центрального персонажа стал Крис Гарднер, который проделал нелегкий путь от уличного бродяги, вынужденного ночевать в общественных уборных, до одного из самых успешных предпринимателей и бизнес-коучей в США. Выселенный из дома, Крис целых полгода работал бесплатно, чтобы обеспечить свое будущее. Лента научит не только не поддаваться первым "падениям", но и вере в себя даже в самые темные и безысходные моменты. За роль в фильме Уилл Смит был номинирован на Оскар.

"Самый быстрый Indian" (The World's Fastest Indian, 2005)

В спортивной драме "Самый быстрый Indian" оскароносный актер Энтони Хопкинс сыграл культовую в Новой Зеландии личность ‒ Берта Монро. На протяжении долгих лет Монро был одержим идеей установить мировой рекорд на своем любимом мотоцикле 1920 Indian Scout. Чтобы сделать это, Берту пришлось провести десятки модификаций, совершенствований и травмоопасных экспериментов. И, конечно же, ему не удалось это сразу — на создание самого быстрого "Индиана" ушли целые десятилетия его жизни.

Картина сосредоточена вокруг поездки Монро из Новой Зеландии в США для участия в гоночных соревнованиях. На пути пожилого гонщика становится немало трудноразрешимых проблем — отсутствие средств, проблемы со здоровьем, технические неполадки. Однако каждая новая проблема или неудача лишь вдохновляет его на еще более упорное движение к цели.

"Спасти мистера Бэнкса" (Saving Mr. Banks, 2013)

А эта история заинтересует тех, кто никак не может угодить строптивому заказчику. Основанная на реальных событиях, картина покажет, с какими сложностями пришлось столкнуться специалистам студии Дисней перед экранизацией культовой семейной ленты "Мэри Поппинс". Дело в том, что у своенравной писательницы Памелы Треверс, создательницы сказочной гувернантки, было свое видение будущей киноадаптации.

В моменты, когда казалось, что с Треверс никак не договориться, преломить ход событий и снова поставить съемочный процесс на рельсы удается только очень талантливому переговорщику. В качестве человека, который никогда не сдается на пути к воплощению мечты, выступил сам Уолт Дисней. Его роль в ленте сыграл Том Хэнкс. Также в проекте задействовано множество выдающихся актеров, в числе которых Эмма Томпсон, Колин Фаррелл, Джейсон Шварцман и другие. Лента была выдвинута на Оскар в номинации "Лучший саундтрек".

Этих историй успеха, равно как и талантливых кинокартин, созданных на их основе, могло бы и не быть, если бы первые неудачи сломали наших героев.