5 фильмов, которые учат управлению изменениями

"Человек, который изменил все" (Moneyball, 2011)

"А что в жизни сделал ты?" — таков лозунг спортивной драмы "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом в главной роли. В основу сценария легла книга Майкла М. Льюиса о спортивном менеджере Билле Бине, благодаря которому бейсбольная команда "Окленд Атлетикс" однажды смогла достичь невиданных ранее результатов. Роль Бина до сих пор считается одной из самых ярких и талантливых в карьере Брэда Питта. Работа принесла актеру третью в карьере номинацию на Оскар. Помимо "Лучшей мужской роли" Киноакадемия выдвинула картину еще в пяти нереализованных категориях, включая "Лучший фильм".

Возвращаясь к слогану ленты, стоит отметить, что самому Бину удалось достичь немалых успехов в своей жизни, в частности, на ниве change management. Едва заняв свой пост, он сразу начал размышлять над тем, что нужно изменить в команде-аутсайдере, чтобы привести ее к успеху. Заручившись поддержкой талантливого молодого ассистента Питера Бренда, он использует математические расчеты и анализ статистических данных каждого игрока. Такие непопулярные в спорте методы поначалу вызывают недоумение и неприятие членов команды и высшего начальства. Однако здесь стоит взять пример с героя, стойко перенесшего период отторжения всего нового, который обычно сопровождает внесение любых изменений в давно налаженный уклад. Ведь благодаря новаторской схеме Бин выводит команду в число лидеров.



"Тренер Картер" (Coach Carter, 2005)

Еще одна спортивная драма в нашем списке — на этот раз рассказывающая историю о школьной баскетбольной команде. Лента основана на реальной истории. Главный герой картины — новый тренер юных спортсменов по имени Картер. Невзирая на спортивные достижения ребят, он высказывает недовольство их дисциплиной и низкими оценками. У него есть собственное видение полноценных тренировок, потому он запрещает появляться в зале тем игрокам, которые не показывают высокую успеваемость на школьных уроках.

Конечно, внесенные изменения вызывают целую волну недовольства сразу по всем фронтам — школьного руководства, жаждущего побед команды, родителей, обиженных за своих чад, и даже соседей, которым нравится глазеть на местные матчи. Несмотря на это, Картер демонстрирует мощные лидерские качества (а ведь только лидер может качественно вносить и управлять изменениями) и стоит на своем даже в момент, когда спортсмены пропускают важную игру. Тренер помнит о работе на результат и своей цели — закрепить полезные перемены. Героя можно назвать сторонником радикальных, но в большинстве своем действенных мер в change management. Для тех, кто не готов идти на определенные риски, больше подойдут долгосрочные и менее агрессивные стратегии. Отдельное внимание в ленте уделяется тим-билдингу и мотивационным речам.

"Поле чудес" (Fields of Dreams, 1989)

Еще одна занимательная спортивная история была рассказана в картине "Поле чудес". Главный герой Рэй Кинселла в исполнении Кевина Костнера однажды услышал голоса, доносящиеся с кукурузного поля на территории его фермы. Они говорили Рэю, что на этом самом месте необходимо построить огромное бейсбольное поле. Вопреки грозящему банкротству и возмущению родственников, которые решили, что фермер потерял рассудок, он начинает это строительство. В конце концов оказывается, что на этом поле суждено сыграть давно умершим легендам спорта… Картина была представлена в трех номинациях на Оскар.

При всей фантазийности и символичности сюжета, здесь можно найти достаточно прозрачные подсказки для реальных людей, желающих освоить change management. "Если ты его построишь, он придет" — загадочная фраза из кукурузных зарослей на самом деле не что иное, как мотивационная установка. Рэй неустанно работал на положительный результат. Отдельный урок дают нам его близкие, одни из которых поддержали идею, а другие подвергли критике — даже самые близкие партнеры и единомышленники могут противиться большим переменам. Потому стоит последовать примеру героя и рассказать команде о том, какие положительные результаты это принесет для всех, а также почему крупные риски стоят конечной цели. За любым большим лидером должна стоять команда, которая верит в необходимость изменений точно так же, как и он сам.



"Кабинетный гарнитур" (Desk Set, 1957)

Разбавим наш спортивный список бессмертной комедийной классикой. Комедия 1957 года с легендарными Спенсером Трэйси и Кэтрин Хэпберн в главных ролях не теряет своей актуальности и по сей день, даже когда речь заходит о повышении навыков в change management. Трэйси сыграл роль Ричарда Самнера, который призван улучшить продуктивность труда компании. Конечно же, в первую очередь ему придется внести целый ряд изменений, впав в немилость у коллектива. Все потому, что он изобрел машину, которая способна давать ответы на вопросы клиентов, таким образом заполняя нишу, которая до того всецело принадлежала хорошеньким говорливым сотрудницам.

Деловой хаос, который на протяжении всего фильма царствует на экране, конечно же, является отличным фоном для развития отношений между Трэйси и начальницей отдела Банни в исполнении Хэпберн. Однако для нас тут представляет интерес другой момент — как устоявшийся коллектив реагирует на предложение об изменениях и как легко справляется с их сопротивлением настоящий профессионал Спенсер. Самое главное, что можно извлечь из этой веселой картины — возможность понаблюдать за классическими психологическими реакциями работников, подвергнутых change management. Умея их предупреждать, вы сможете вовремя переводить их в эффективное русло.

"Мне бы в небо" (Up In the Air, 2009)

Еще один удачно вплетенный в сюжет пример change management можно заметить в номинированной на Оскар драме "Мне бы в небо". Там полезные изменения не без сопротивления со стороны консервативных сотрудников пытается внести бойкая новенькая в исполнении Анны Кендрик. Девушка пришла в компанию, ничего не зная о тонкостях дела, но очень быстро схватила основные моменты профессии благодаря наставничеству опытного сотрудника. Увидев явные прорехи в организации рабочего процесса, а также моменты, которые помогут существенно сэкономить бюджет корпорации, она без опаски вынесла свое предложение об отмене командировок и дистанционном увольнении сотрудников на обсуждение высшего руководства.

Как видим, вносить изменения часто сложнее, чем их переживать. Однако с помощью простых рекомендаций из любимых фильмов можно справляться с чейндж менеджментом так же легко, как это получается у киногероев.