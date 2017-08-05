570 страниц блокнота Леонардо да Винчи оцифрованы и доступны в онлайн

Блокнот Леонардо да Винчи теперь можно полистать онлайн.

570 страниц его записей были оцифрованы и теперь доступны для просмотра.

Записи были сделаны в 1480–1518 годах и содержат в себе рисунки и заметки Леонардо да Винчи. Эти страницы уникальны тем, что дарят нам возможность увидеть часть самого процесса работы ученого над различными изобретениями и гипотезами — практически заглянуть к нему в голову. Сам да Винчи описывал этот блокнот как беспорядочную коллекцию бумаг, которые он собирал и надеялся в какой-то момент организовать соответственно темам записей. Начал эту коллекцию он в 1508 году во Флоренции, сообщает admagazine.

Это не первый раз, когда записи изобретателя пытаются сделать более доступными для публики: еще в 2007 году Британская библиотека совместно с компанией Microsoft опубликовала "Кодекс Арундела", в основном состоящий из исследований в областях математики, механики и архитектуры. Проект назвали Turning the Pages 2.0: записи можно было перелистывать как электронную книгу, а каждую страницу сопровождала дополнительная информация.

овая версия оцифрованных страниц позволяет приблизить изображение и в мельчайших деталях рассмотреть рисунки и заметки Леонардо, написанные справа налево (считается, что зеркальную технику письма ученый использовал для повышения эффективности мышления).

Историк Джонатан Джонс уверяет, что совсем не обязательно знать итальянский язык, чтобы оценить уникальность мышления Леонардо да Винчи: многие идеи и наброски изобретателя определили научные исследования на столетия вперед.

И хотя 570 страниц уже находятся в свободном доступе, существует еще более 5000 страниц с рисунками и записями величайшего гения эпохи Возрождения.