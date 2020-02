7 книжок, які у 2020 році має прочитати кожен підприємець

В цій добірці — світові хіти про бізнес, маркетинг, продажі, психологію та мотивацію. Бестселери, які вже вийшли або готуються до виходу українською у видавництві Vivat, рекомендовані до прочитання підприємцям, керівникам та всім, хто хоче до них приєднатись.

"Мистецтво змінювання сердець, умів, дій: шлях зачарування в бізнесі" Ґай Кавасакі

Автор книжки — головний експерт компанії Canva, представник бренду Mercedes-Benz, колишній амбасадор Apple та автор п"ятнадцяти бестселерів за версіями The New York Times і The Wall Street Journal. Має ступінь бакалавра Стенфордського університету та MBA від UCLA. У минулому консультував бізнес-підрозділ Motorola від Google.

У своєму новому виданні Ґай Кавасакі ділиться секретами зачарування в бізнесі — секретами, завдяки яким ваші клієнти захоплюватимуться продуктом, підлеглі обожнюватимуть вашу організацію, а партнери будуть прагнути постійної співпраці. Від зовнішнього вигляду персоналу до оформлення банерів на Facebook та YouTube — Ґай Кавасакі знає, як використати найменшу деталь, щоб зачарувати кожного.

"Мистецтво збиратися разом. Як організувати змістовну та результативну зустріч" Прія Паркер

Прія Паркер протягом 15 років консультувала світових лідерів та представників влади з питань мистецтва ефективних переговорів. Вона працювала у сфері врегулювання конфліктів, а наразі є членкинею та радницею потужних міжнародних організацій. Думки та поради Прії Паркер високо оцінені такими авторитетними виданнями, як The New York Times, The Wall Street Journal, NPR, Forbes, Bloomberg та Glamour.

Свою книжку Прія Паркер створила для тих, хто коли-небудь розмірковував, як звичайні сходини перетворити на цікаву й результативну зустріч. Не має значення, що це — тусовка у п'ятизірковому готелі чи бізнес-зустріч, переговори тет-а-тет чи комунікація цілої групи. Цікаві фішки та лайфхаки з організації, планування та проведення будь-яких зустрічей — приватних чи корпоративних.

Реальні бесіди з організаторами конференцій та вихователями дитячого табору, тренерами та директорами, фотографами, інструкторами, консультантами, аналітиками та творцями комп'ютерних ігор — тепер кожна ваша зустріч стане сходинкою до нових горизонтів продуктивності та успіху.





"Маркетинговий план на одну сторінку. Час знаходити нових клієнтів, заробляти більше грошей і бути унікальним" Аллан Діб

Перший крок до створення успішного бізнесу у сучасному мінливому світі — це хороший маркетинговий план, орієнтований на споживача. Чим краще та детальніше ви розробите його, тим легше і швидше збільшите свій прибуток. "Маркетинговий план на одну сторінку" — це ті бізнес-стратегії, які справді працюють, і Аллан Діб може легко це довести.

Він започаткував і розвинув багато підприємств у різних галузях, зокрема в IT, телекомунікаціях і маркетингу. Сьогодні його тактик дотримуються як світові акули бізнесу, так і власники невеликих компаній. Ця книжка допоможе вам правильно позиціонувати себе, свій продукт та корпоративний бренд, знайти власні точки диференціації і досягти неймовірного успіху.





"Вони всіх зробили" Гарі Вайнерчук

Гарі Вайнерчук , серійний підприємець, у своєму черговому бестселері, що підкорив світ, розповідає, як може вижити сучасний бізнес в епоху діджиталізації. На прикладі реальних кейсів великих компаній він розповідає, як перетворити інтернет з загрози для бізнесу на канал його просування та масштабування.

"Вони всіх зробили" — це добірка зрозумілих практичних порад щодо того, як розвивати аккаунти у соціальних мережах, залучати трафік на свій сайт, як продавати продукти та послуги у мережі. Книжка містить не тільки традиційні, фундаментальні стратегії, але й секретні лайфхаки від акул технологічного бізнесу.

"Складні розмови: як обговорювати те, що хвилює найбільше" Дуґлас Стоун, Брюс Петтон, Шейла Гін

Як попросити керівника про підвищення зарплатні? Як повідомити підлеглому, що його скорочено? Як пояснити клієнту, що дедлайн за його проектом зсувається на пів року? Як спілкуватись із колишнім чоловіком, дитиною проблемного підліткового віку, конфліктним колегою чи токсичною подругою?

Книжка "Складні розмови" навчає уникати сварок та вилучати користь з найскладніших діалогів. Вона базується на "Гарвардському методі" легкого спілкування, визнаному провідними психологами світу, і стане в нагоді кожній людині, яка прагне професійного успіху та особистого щастя.

"Неочевидне. Як передбачити майбутнє, аналізуючи тренди" Рогіт Бгарґава

Рогіт Бгарґава — "провидець" у світі бізнесу. Аналізуючи наявні у середовищі тренди, він прогнозує тенденції, що будуть актуальними у найближчі три, чотири, п'ять років. Його передбаченнями користуються для стратегічного планування глобальні світові корпорації — Intel, Under Armour, The World Bank тощо.

Завдяки українському виданню його найважливішої книжки ними можете скористатись і ви. В "Неочевидному" Рогіт Бгарґава розповідає про абсолютно нові тенденції у медіа та дизайні, у маркетингу та продажах, в економіці та політиці. Врахувавши їх у своїх планах, отримаєте бізнес, що випереджає час.

"Мистецтво досягати бажаного" Девід Шварц

Ця книжка створена для тих, хто вже має власний бізнес, для тих, хто про нього мріє і для тих, хто хоче просто піднятися кар'єрними сходинами. Девід Шварц, фундатор сучасної системи мотивації та коучінгу, у своїй книжці ділиться простим алгоритмом, який допоможе досягати бажаного у будь-якій сфері. Його поради допоможуть припинити прокрастинувати, оточити себе успішними та приємними людьми, позбутись комплексів та прихованих страхів, і крок за кроком змінити своє життя на краще.