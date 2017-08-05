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7 продуктов августа для пополнения витаминами: как есть, чтобы не навредить

05 августа 2017, 13:54
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Последний летний месяц богат на разные фрукты и овощи. Они становятся основными ингредиентами многих ежедневных блюд. Но стоит знать, что кроме полезных свойств в них может скрываться и опасность. Диетологи FitCurves рассказали, как правильно употреблять сезонные продукты

7 продуктов августа для пополнения витаминами: как есть, чтобы не навредить | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Арбуз

Самая любимая бахчевая культура августа, которая на 80% состоит из воды. Благодаря этому свойству, он чудесно утоляет жажду, сладкий вкус дает возможность насытиться. Его калорийность составляет всего 38 ккал на 100 грамм.

Второе свойство арбуза — это наличие множества антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин и каротин. А с помощью мочегонных свойств помогает вывести с организма всю лишнюю жидкость.

Но не следует комбинировать арбуз с очень соленными продуктами, так как соль наоборот задерживает воду в организме и может совместно с арбузом привести в отекам. Поэтому важно арбуз есть небольшими порциями до 2,5 кг в сутки.

арбуз

Арбуз можно использовать и как своеобразный холст — искусство резьбы по арбузу проникло в Европу из Китая.

Дыня

В составе дыни — каротин и кислоты. Например, в 150 граммах — ежедневная норма фолиевой кислоты, что позитивно влияет на роботу главного мозга, помогает укрепить иммунную систему, устраняет пигментацию и помогает усвоению витамина В.

Содержащиеся в дыне минеральные солеи калия, натрия и органических кислот помогают укрепить нервную систему и нормализировать состав крови, а железо — поднимает уровень гемоглобина.

Стоит помнить, что если обычная дыня содержит 35 ккал в 100 граммах (один ломтик), сушенная уже — 341 ккал в 100 граммах.

Виноград

Виноград можно купить в течении всего года, но только в летний сезон вы сможете получить весь его витаминный баланс. Это источник калия, фосфора, железа, селены и множества антиоксидантов, что предотвращают онкозаболевания. Он станет маленьким спасение при мигрени, анемии, хронической усталости и заболевании с сердцем.

Советуют употреблять его вместе с косточкой и кожицей, которые содержат натуральные масла и способствуют очищению кишечника. Норма — 10-15 ягод в сутки.

Но есть и недостатки:

- повышает аппетит, поэтому лучше им не заедать основное блюдо и не есть после.

- при чрезмерном употреблении может вызвать аллергию: чем темнее цвет, тем более вероятности аллергической реакции.

- вызывает усложнения у людей с заболеваниями кишечного тракта, ожирением или сахарном диабетом.

Баклажан

Баклажаны рекомендуются в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они содержат калий, который улучшает водно-солевое обмен, и витамины С, В1, В2, фосфор, магний, натрий и железо. Клетчатка баклажанов помогает ускорить процесс пищеварения и уменьшает уровень холестерина.

Ими не стоит увлекаться, если есть проблемы с желчным пузырем или почками, так как в баклажанах содержатся оксалаты, которые могут спровоцировать камни.

Кукуруза

"Королева полей" богата на витамины В, С и содержит редкие элементы — молибден и селен, которые помогают организму быстрее выводить с организма алкоголь. Она улучшает обмен веществ, способствует бодрости и активности. Вот вам и еще один секрет полезного энергетика.

Но следует помнить, что кукуруза — калорийный продукт: 100 грамм зерен содержат 1000 ккл. С другой стороны, этот овощ очень питательный и помогает понизить аппетит, поэтому его можно употреблять как полноценный гарнир.

кукуруза

Сорт кукурузы Glass Gem Corn вывел американский фермер Карл Барнс из Оклахомы

Яблоки

"Запретный плод" богат на витамины. такие как, пектины (полезны при диабетических заболеваниях), железо, магний, калий (для мышечной массы и кровеносной системы).

Яблоки способствуют очищению крови и работе лимфатической системы, снимают воспаление пищеварительного тракта и укрепляют нервную систему. К тому же вещества, которые содержатся в этих фруктах не дают углеводам превратиться в жиры.

В яблочных косточках есть биологически активные вещества, которые применяют при профилактике онкологических заболеваний. Здесь необходимо быть осторожным, ведь в них сильная кислота и употребление более 3-4 косточек за раз опасно для организма.

Помидоры

Помидоры имеют высокое содержание магния, фосфора, калия, витаминов А, В, В2, В6, К, Е и ликопин, который обладает противораковыми свойствами и защищает здоровые клетки организма от распада.Томаты — низкокалорийны : на 100 грамм продукта — 23 ккал. А вяленые помидоры являются прекрасным завтраком.

Но томаты могут и навредить водно-солевому балансу из-за щавелевой кислоты, которая есть одним из основных компонентов.

Впрочем, каждый продукт полезен в меру.

Кроме того, в нынешний жаркий август необходимо помнить о водном балансе и не забывать о белках — белом мясе, рыбе, молочных продуктах, которые часто летом заменяют на салаты.

Рекомендации предоставлены диетологами FitCurves.

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Теги: здоровое питание , здоровье , продукты питания , фрукты , овощи , арбузы

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7 продуктов августа для пополнения витаминами: как есть, чтобы не навредить | Здоровье | Дело
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