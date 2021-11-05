Lifestyle 1 час назад

Афиша ноября: 7 интересных ивентов в Киеве — концерты, стендапы, образовательные платформы

В ноябрьском Киеве отметили несколько качественных разноплановых событий: какие-то помогут расслабиться и перезагрузиться, какие-то — интеллектупльно загрузиться, какие-то — завести новые знакомства в среде единомышленников

Tale Of Us. Фото предоставлено организаторами концерта Tale Of Us. Фото предоставлено организаторами концерта
Tale Of Us. Фото предоставлено организаторами концерта

Tale Of Us

6 ноября в 22.00

M82, ул. Межигорская, 82.

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Tale Of Us

Благодаря Bulldozer Group, White Nights и MaxArt в Киев едут  Tale Of Us с программой из новых композиций. 

Кому интересно: Если вы ценитель электронной музыки — этот ивент для вас. Знаменитый итальянский дуэт диджеев Tale Of Us - трендсеттеры современной электронной танцевальной музыки.

Почему пойти: Не каждый день в Киеве случаются вечеринка мирового уровня. Сеты дуэта звучат в клубах Берлина и Ибицы, А Британский DJ Magazine в 2018 включил проект в топ-100 лучших артистов.

Вместе с хедлайнерами события на вечеринке будут играть COLYN и электронный дуэт Off Night. 

Билеты: 1800-7350 грн.

Для входа на фестиваль необходимо предъявить сертификат о вакцинации, негативный результат ПЦР или антиген теста. Есть возможность селать тест на COVID-19 перед фестивалем в мобильной лаборатории.

Мультимедийная мистерия Salome tech

9 ноября в 19.30

Онлайн-трансляция

Кому интересно: Онлайн-премьера оперы Salome_tech заинтересует любителей мультимедийных музыкальных представлений. В ней объединились электронная музыка, классический вокал, голографические технологии, видеомэппинг и световое шоу.

Чем уникальна: Впервые в музыкальной истории оперу немецкого композитора Рихарда Штрауса (по пьесе "Саломея" Оскара Уайльда) исполнят классические вокалисты вживую под оригинальную музыку в электронном ремиксе.

"Stand-up Антидепрессант"

9 ноября в 19.00

Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

"Stand-up Антидепрессант"

Кому интересно: любителям откровенного юмора.

Почему пойти: выступление сразу 5-и комиков. В программе Иван Жорноклей, ведущий "Ukrainian Stand-Up Agency", победители "Рассмеши комика" и резиденты "Гуднайт_клаб" на "1 + 1" Андрей Бережко и Максим Коновал, айтишник-филолог Сергей Степанисько и врач скорой помощи Богдан Вахнич.

Билеты: 390-590 грн.

ALLOISE и OTOY

18 ноября в 21.00

Pepper's Club, ул. Московская, 8, корпус 7

ALLOISE и OTOY

Кому интересно: любителям качественной поп-музыки. ALLOISE даст камерный концерт, исполнив знакомые и новые композиции.

Почему пойти: Специальный гость —репер OTOY, объединяющий трип-хоп с трепом.

Билеты: 250-390 грн. 

Александр Положинский "25 — для тех, кто в теме"

21 ноября в 20.00

Docker pub, ул. Богатырская, 25 

Положинский

Кому интересно: тем кто любит украинскую музыку

Почему пойти: Вы еще не забыли про "Тартак"? Конечно, его невозможно забыть — он навсегда останется в истории современной украинской музыки. А может, зря Сашко Положинский его распустил? Очевидно, он и сам по этому поводу ностальгирует: приглашает всех отпраздновать 25-летие своей группы с программой "25 — для тех, кто в теме".  

Билеты: 450-675 грн. 

Образовательные ивенты

"Первые шаги в шоу-бизнесе"

8 ноября в 19.00

Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

Образовательная платформа

Кому интересно: Это уже третий семинар от Фонда развития украинской музыки. Побывать на нем будет интересно тем, кто связан с музыкальной индустрией. Платформу посещают исполнители, музыканты, музыкальные менеджеры, продюсеры, режиссеры, пиарщики, чтобы почерпнуть полезную информацию и принять участие в нетворкинге

Почему пойти: Можно познакомиться с интересными людьми из шоу-бизнеса, которые являются экспертами в своих отраслях

У слушателей будет возможность задать вопрос спикерам и получить персональный ответ.

Спикеры:

Юрий Никитин, продюсер, коуч. Доклад: "Ключевые принципы достижения успеха в музыкальном бизнесе";

Павел Шилько, генеральный директор премии YUNA. Доклад: "Как история современной музыки влияет на создание хитов";

Дмитрий Стойловский, музыкальный редактор Киев FM. Доклад: "Как попасть в ротацию на радио — от А до Я".

Билеты: 290-590 грн.

"Кино, вино и режиссеры заодно"

С 17 ноября

Urban Space 500, ул. Б. Гринченка, 9

кино вино и режиссеры

"Кіно, вино і Скорсезе заодно" — 17 ноября

Кому интересно: любителям  Голливуда. Серия лекций о культовых голливудских режиссерах начинается с 17 ноября и проходит каждую среду в ресторане Urban Space 500. Первая называется "Кино, вино и Скорсезе заодно".

Почему пойти: Цикл лекций о режиссерах проходит в формате неформальных встреч и объединен с лекциями о вине

Спикер — Наталья Пятигина (диплом режиссера от New York Film Academy, окончила курс продюсирования Вальдемара Дики и Криштофа Занусси). 

Билеты: 350 грн

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