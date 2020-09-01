Победа над злом: Африка объявлена континентом свободным от дикого полиомиелита

2020-й год, богатый на различные негативные события, принес и позитивные новости: человечество выиграло еще один этап борьбы с вирусом полиомиелита. Африка объявлена свободной от дикого полиомиелита. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения осторожничали четыре года, собирая данные по всему континенту.

И вот 25 августа было объявлено, что в Африке больше нет дикого полиовируса. Более того, в мире осталось лишь две страны, где вирус остается эндемичным, пишет Nature — Афганистан и Пакистан.

Проверку проводил независимый орган — Африканская региональная комиссия по сертификации. По их данным, все 47 стран региона после длительной программы вакцинации и эпидемиологического надзора искоренили вирус.

История вопроса

Полиомиелит — это вирус, который поражает серое спинномозговое вещество. В основном им болеют дети до 5 лет. В 1 случае из 200 вызывает необратимый паралич. Может также привести к летальному исходу. А еще полиомиелит — это пример того, как вакцинация способна помочь человечеству справиться с невидимым врагом и защитить от него на всю жизнь.

Еще сто лет назад, в 1916 году, в одном лишь Нью-Йорке полиомиелит убил 2000 детей за год. В середине 20 века заболевание превратилось в стихийное бедствие — болели сотни тысяч людей на всей планете, в частности — в Северной Америке и Европе.

И вот теперь Африка получает сертификат. "Получение сертификата является "историческим" достижением", — говорит Паскаль Мканда, координатор ликвидации полиомиелита в Африканском региональном бюро ВОЗ, расположенном в Браззавиле, Республика Конго.

Последний случай дикого полиомиелита в Африке зарегистрировали четыре года назад, на северо-востоке Нигерии. Еще в 2012 году на страну приходилось более половины всех случаев заболевания в мире. Уже в 2016-ом — всего 4 случая.

Медикам пришлось столкнуться на пути с множеством проблем. Они отслеживали кочевые племена, которые могли распространять болезнь во время миграции. Боролись с фейками, которые распространялись среди народа.

Помогла религия — по словам Чимы Оуабунгво, эпидемиолога из Медицинской школы Морхауса в Атланте, убедить родителей смогли традиционные и религиозные лидеры.

Общая ситуация

Впрочем, не все так радужно. К примеру, по Афганистану и Пакистану, количество заболевших диким полиомиелитом продолжает расти. Так, в 2017 там было зафиксировано 22 случая, в 2018 — уже 33, в 2019 — 175 случаев на регион, причем Пакистан намного опередил Афганистан — 146 случаев против 29 соответственно.

К тому же, остается проблема с полиовирусом вакцинного происхождения.

Есть два типа вакцин: мертвые кусочки вируса и ослабленный, но живой, целый вирус. Во многих странах вакцинация производится с помощью пероральных капель — в них содержится ослабленный вирус. Он проходит через кишечник, мутирует — и способен превратиться в штамм, способный заражать людей и также вызывать паралич.

С августа 2019 года более 20 стран зарегистрировали случаи полиомиелита вакционного происхождения.

В сентябре 2015 в Закарпатской области были выявлены два случая полиомиелита, вызванного ослабленной вакциной.

В 2018 году произошли вспышки болезни в Папуа — Новой Гвинее, Сомали, Кении, Конго, Нигере, Нигерии, Сомали.

При этом, получи дети вакцину в полном объеме, этих заражений можно было бы избежать, объясняют эксперты. Продолжать же борьбу нужно, поскольку, по мнению специалистов ВОЗ, в случае неспособности ликвидировать полиомиелит в устойчивых очагах может привести к 200 тысячам новых случаев заболевания в год уже через десятилетие.

Экономическое моделирование показало, что ликвидация полиомиелита является также и выгодным для стран с низким уровнем дохода и поможет сэкономить им 40-50 млрд долларов США.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua