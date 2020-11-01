Анатомия животных: большая выставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин" открыта на ВДНГ

В Киеве на ВДНГ открылась выставка Гунтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Всередині тварин". Она разместилась в павильоне 4 и продлится до 31 января.

На выставке представлено более ста экспонатов — это тела животных: жителей пустыни, джунглей и океана. Посетителям предлагается изучить строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов.

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Часть экспозиции рассказывает и о строении тела человека. В прошлом году этой теме уже была посвящена выставка "Всесвіт тіла: Цикл життя", где демонстрировались тела людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования — пластинации. В этом году организаторы привезли из Германии тела животных.

Используемая на выставке технология позволяет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде.

Идея анатомической выставки у Гунтера фон Хагенса появилась, когда его Институту пластинации передали тело гориллы из немецкого зоопарка, а потом жирафа и слона.

Все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

Все экспонаты дополнены информационными стендами, рассказывающими о ценности каждого вида для человечества.

Выставка проходит с соблюдением мер безопасности, придерживаясь нормы по количеству посетителей на квадратный метр, на территории выставки действует масочный режим и проводят температурный скрининг.

Локация: Киев, ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.

Билеты 350 грн в будни, 400 грн в субботу и воскресенье.

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