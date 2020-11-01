Lifestyle 20 минут назад

Анатомия животных: большая выставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин" открыта на ВДНГ

Известную выставку Гунтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Всередині тварин" привезли из Германии в Киев на ВДНГ. В экспозиции более 100 экспонатов

Экспонат выставки "Всесвіт тіла: Всередині тварин" Экспонат выставки "Всесвіт тіла: Всередині тварин"
Экспонат выставки "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

В Киеве на ВДНГ открылась выставка Гунтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Всередині тварин". Она разместилась в павильоне 4 и продлится до 31 января.

На выставке  представлено более ста экспонатов — это тела животных: жителей пустыни, джунглей и океана. Посетителям предлагается изучить строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Часть экспозиции рассказывает и о строении тела человека. В прошлом году этой теме уже была посвящена выставка "Всесвіт тіла: Цикл життя", где демонстрировались тела людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования — пластинации. В этом году организаторы привезли из Германии тела животных.

выставкаНа выставке "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

На выставке "Всесвіт тіла: Всередині тварин"На выставке "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

Используемая на выставке технология позволяет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде.

Идея анатомической выставки у Гунтера фон Хагенса появилась, когда его Институту пластинации передали тело гориллы из немецкого зоопарка, а потом жирафа и слона.

Все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

Все экспонаты дополнены информационными стендами, рассказывающими о ценности каждого вида для человечества.

Выставка проходит с соблюдением мер безопасности, придерживаясь нормы по количеству посетителей на квадратный метр, на территории выставки действует масочный режим и проводят температурный скрининг.

Локация: Киев, ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4.

Билеты  350 грн в будни, 400 грн в субботу и воскресенье.

Станица в Facebook и  Instagram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В кинотеатрах покажут фильм о режиссере "Капитана Врунгеля" и "Острова сокровищ"
В кинотеатрах покажут фильм о режиссере "Капитана Врунгеля" и "Острова сокровищ"
На Хэллоуин покажут фестиваль жутких триллеров Best Thriller Shorts
На Хэллоуин покажут фестиваль жутких триллеров Best Thriller Shorts
Как провести выходные: в Украине создали приложение с бесплатными квестами по 10 городам
Как провести выходные: в Украине создали приложение с бесплатными квестами по 10 городам
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. У Зеленского и НАПК отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

  2. В Харькове в одном из ресторанов застрелили мужчину (ФОТО)

  3. "Сговор олигархов против Украины": Зеленский объяснил скандальное решение КСУ

  4. Объем денежных переводов в Украину превысил уровень 2019 года

  5. В Украине в 4 раза ускорилось падение в базовых отраслях экономики

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...