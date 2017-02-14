Праздничные маршруты "без сердечек" — 14 новых киевских заведений на 14 февраля

14 февраля 2017, 15:10
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14 февраля — отличный повод потестить новые бары-рестораны, в которых еще не были. За последний год в столице открылось более 100 заведений. И, кстати, концепция большинства из них — вкусно накормить за разумную цену

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На 14 февраля Delo.ua составило список из 14 ресторанных "новичков" — самых разных форматов, но с адекватными ценами.

Большинство новых заведений сторонятся маркетингового безумия Дня влюбленных из массы алых "валентинок" и шоколадных сердечек, хотя приятные сюрпризы гостям шефы готовят.

Rebra & Kotlety

Гастробар

Новый концептуальный ресторан на Подоле.

Ольга Насонова (ресторанный консалтинг) рекомендует пробовать там "местный специалитет". Это котлеты по-киевски эротичной формы и в специальной упаковке, чтобы можно было брать руками (от 65 грн). Еще — ребра и стейки, супы и салаты с мясом и без. "Особенно вкусна котлета с сыром дорблю внутри.

Rebra & Kotlety

Сосредоточиться на еде помогает лаконичный интерьер от Galina Medvedeva: бетонные столешницы, чудесные граффити на стенах из столетнего кирпича в старинном красивом подольском здании".

Борисоглебская 8/13, Киев

Забронировать стол: 067 770 7578

Открыто с 11:00 до 23:00

"В ребро"

Мясной ресторан

14 февраля пройдет здесь под девизом "Бес в ребро". Каждому посетителю предложат бокал просекко в подарок.

В ребро

Заведение открылось прошлой осенью на Оболони. Славиться великолепно приготовленным мясом. Ресторан вышел в финал конкурса лучшей ресторанной концепции Leaders Club Ukraine — LCU "Золотая Пальмовая Ветвь"!, победитель которого будет объявлен 17 февраля. Завсегдатаи рекомендуют заказывать пастрами, ребра BBQ и мясной набор к пиву.

Пр-т. Героев Сталинграда 24А, Киев

Забронировать стол: 093-099-63-36

Открыт с 12:00 до 23:00

Asiatique

Ресторан азиатской кухни

Asiatique

"Viktoria Parhomenko запустила в тест креативный паназиатский подвальчик с ооочень ооострыми супами, нежной уткой по-пекински и видной сувидной грушей с лаймовым соусом", — отозвался в ФБ о новом заведении Виктории Пархоменко (Klukva&Brukva ) ресторатор Максим Храмов ("Банка", "Желток").

Asiatique приглашает попробовать вонтоны или хуньтунь, дзяо цзы, сяо лонг бао, бан бот лок, фан гуо. Есть Пад Тай с тофу или курица Шрирача. И еще спринг-роллы у них не простые: каждая позиция — это отдельное блюдо.

Малая Житомирская 16/3, Киев

Забронировать стол: 096 946 6341

Like a local's wine bar

Винный бар с украинским вином и едой

14 февраля здесь Happy singles day. Начало в 19.00.

"В то время, как все заведения Киева будут оккупированы ми-ми-ми парочками, мы приглашаем к себе всех счастливых и свободных!", — призывает страница бара в ФБ.

Happy singles day

Бар открыл 1 декабря Сергей Климов, организатор Kyiv Food&Wine Festival. В винную карту отобрал вина Inkerman, "Вина Гулиевых", "Винодельческое хозяйство князя Трубецкого", "Колонист", Grande Vallee, "Шабо", "Котнар", "Чизай, "Bolgrad", Koblevo, "Французский бульвар", Artemovsk Winery, Swans Land.

Можно 14-го сходить на разведку, и если все будет ок, то 15 февраля прийти на дегустацию закарпатских вин, сыров и мяса.

Ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 26, Киев

Заказать стол: 093 682 2626

Открыт с 16.00 до 23.00

"Жизнь Замечательных Людей"

Гастробар

ЖЗЛ

Открыт в декабре ресторатором Дмитрием Запорожцем и шеф-поваром Владимиром Ташаевым, которые знакомы киевлянам по ресторану "Любимый дядя". Отличительная черта дизайна заведения — высокие потолки и книжные стеллажи. Открытая кухня. Простая еда — чиабатта на натуральной закваске, том-ям, артишоки на гриле, курица масала, тартары, равиоли с лососем.

Шумное, живое, вкусное место. Цены — бургеры от 135 грн, а хумус — 69 грн.

Ул. Большая Васильковская, 36, Киев

Заказать стол: 050 393 3636

Открыт с 8.00 до 23.00

BarWineOk

Ресторан современной украинской кухни

BarWineOk

Открыт в декабре. Бренд-шефом ресторана стал Юрий Ковриженко (шеф-повар львовского Vintage Nouveau).

Новаторская гастрономия: знакомые блюда в авторском исполнении шефа. Здесь лавандовое пюре, фиолетовая картошка и гречотто сочетаются с традиционным баношем.

Цены : желтый борщ с копченой уткой (57 грн), галушки с запеченной тыквой и трюфельным маслом (67 грн), медовые свиные ребра с черносливом, морковью и свеклой (147 грн).

В винной карте есть украинские вина ( в том числе домашнее собственного производства) и вина из Италии, Франции, Германии и Чили (от 95 грн за бокал).

Ул. Михаила Заднепровского, 13, Киев

Заказать стол: 044 232 3750

Открыт с 12.00 до 23.00

Fabbrica

Итальянский ресторан с такой интересной концепцией: в приготовлении блюд используют исключительно локальные продукты от украинских фермеров

Fabbrica

Открыт 1 января на месте бургер-бара "Lucky Luciano". Изначально Fabbrica появилась в Ивано-Франковске, и в первый же год стала победителем премии "Соль -2014". В меняю разнообразная паста, пица, супы, салаты. Блюда готовят в печи ручной работы при температуре более 400 градусов.

14 февраля ресторан приглашает на фирменную пиццу и домашнее вино.

Ул. Большая Васильковская, 32 А, Киев

Заказать стол: 050 414 5543

Открыто с 12.00 до 23.00

"Мама Гочи"

Telavi home café

14 февраля здесь выступает грузинская группа KAIA. А в 19.00 разыгрывают путешествия в Грузию на праздник сбора урожая — Ртвели.

KAIA

Открыт 15 января владельцами "Мама манана". Большая винная карта — 80 видов традиционных и 30 игристых грузинских вин.

Ул. Городецкого, 6, Киев

Заказать стол: 073 005 0202

Открыто с 11.00 до 23.00

Podil East India Company

Кухня юго-восточной Азии

Podil East India Company

Открыт в декабре на месте "Можжевельника". Кормят здесь куриным супом Chicken, тофу с пастой из перца чили, говядиной с чечевицей и томатами. Цены большинства блюд — 70-100 грн. И много вегетарианский позиций. Коктейли по 120 грн.

Ул. Межигорская, 9, Киев

Заказать стол: 044 232 3750

Открыто с 12.00 до 23.00

"Альтруист"

Блюда ближневосточной кухни

"Альтруист"

Гурманы советуют попробовать цветную капусту из печи, хумус собственного приготовления, здешнюю свежую выпечку, мягкий сыр и тхину.

"Альтруист" (All True East) не просто название. Кроме игры слов оно говорит и о том, что в заведении проходят филантропические акции. Так, средства, заработанные на продаже "Доброго хумуса", рецепт которого каждый месяц обновляется, перечисляют в благотворительные фонды.

В заведение можно прийти с собакой.

Ул. Антоновича, 1, Киев

Заказать стол: 067 354 6479

Открыто c 10.00 до 22.00

Malevich

Кофейня + бар (локальные вина и сыры)

Открыт в декабре владельцами "Розумної кави". Здесь всего 4 столика. Из локальных вин "Князя П. Н. Трубецкого" и "Cotnar". К сырной тарелке (95 грн.) предлагают заказать мед и гриссини.

Ул. Ярославов Вал, 9, Киев

Заказать стол: 044 232 3750

Открыто с 12.00 до 23.00

"Генацвалє & Хінкалі"

Грузинское кафе

В меняю — блюда из мяса из теста, домашнее вино, чача и украинское крафтовое пиво.

Ул. Драгоманова, 17, Киев

"Гра з вогнем"

Стейкхаус

"Гра з вогнем"

14 февраля поет финалистки "Голоса страны" Tatiana Amirova (Soul и Jazz вокал), а шеф Александр Якутов приготовил для всех гостей вкусные комплименты.

Используются локальные продукты. Главные герои меню — стейки: классический Ти-бон в окружении дубовых листьев или стейк Портерхаус с горчичным мороженым, Большой выбор красного и белого вина и большая коктейльная карта.

В меняю бограч в авторском исполнении, карпаччо из телятины, тартар из сельди и крем-брюле из топленого молока. Многие блюда готовят из локальных продуктов.

Ольга Насонова (ресторанный консалтинг) оценила заведение как мужской ресторан: "Красивая дорогая посуда. Очень насыщенный вкус блюд, просто атака на рецепторы. Правильно выстроено освещение, уютно и тепло быть тут".

Крещатик,6, Киев

Резерв стола: +38 067 352 9191.

Открыто с 12.00 до 0.00

Mugnum94

Паб

Здесь три фирменных крафтовых пива, пять видов на кранах и сидр, есть и бутылочное пиво.

Холодные и горячие закуски к пиву. Можно смотреть спортивные трансляции. В дизайне- много атрибутики футбольных фанатов: шарфы, футболки известных игроков с автографами.

14 февраля гостям предлагают выступление группы Artdemur и специальное меню от шефа.

Ул. Саксаганского, 36, Киев

Заказать стол: 097 594 9494

Открыто с 12.00 до 23.00

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Теги: рестораны , продукты питания , вино , праздники

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